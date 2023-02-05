«Когда возникает право на пенсию? И что влияет на размер выплаты в 2023 году?» – поинтересовалась читательница портала 1prof.by.

На вопрос ответила главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Марина Шабуня.

Право на пенсию может возникнуть у работника при совпадении нескольких условий в совокупности:

1) достижение установленного пенсионного возраста;

2) наличие определенного минимального стажа для пенсии:

– страхового. Проще говоря, это сумма времени, в течение которого за работника были уплачены обязательные страховые взносы в ФСЗН;

– трудового, который в основном включает общий период работы по трудовому договору, договору подряда или в качестве ИП.

Трудовая пенсия по возрасту на общих основаниях назначается при достижении общеустановленного пенсионного возраста и при условии наличия общего стажа работы у мужчин – не менее 25 лет, у женщин – не менее 20 лет.

С 1 января 2023 г. в Беларуси минимальный страховой стаж, который гарантирует назначение трудовой пенсии, будет повышен до 19 лет (в 2022 г. – 18,5 лет). К 2025 г. запланировано повышение минимального страхового стажа до 20 лет.

Если страхового стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту не хватает, может быть назначена только социальная пенсия. Она устанавливается белорусам, которые не выработали необходимый страховой стаж. Претендовать на нее могут женщины в возрасте 60 лет и мужчины 65 лет.

Социальная пенсия составляет 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала.

Данные правила применимы за исключением тех пенсий, которые назначаются по возрасту за работу с особыми условиями труда, по возрасту отдельным категориям лиц по иным льготным основаниям (условия их назначения имеют свои особенности).

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