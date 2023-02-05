На вопрос ответила главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Марина Шабуня.

Право на пенсию может возникнуть у работника при совпадении нескольких условий в совокупности:

1) достижение установленного пенсионного возраста;

2) наличие определенного минимального стажа для пенсии:

– страхового. Проще говоря, это сумма времени, в течение которого за работника были уплачены обязательные страховые взносы в ФСЗН;

– трудового, который в основном включает общий период работы по трудовому договору, договору подряда или в качестве ИП.

Трудовая пенсия по возрасту на общих основаниях назначается при достижении общеустановленного пенсионного возраста и при условии наличия общего стажа работы у мужчин – не менее 25 лет, у женщин – не менее 20 лет.

С 1 января 2023 г. в Беларуси минимальный страховой стаж, который гарантирует назначение трудовой пенсии, будет повышен до 19 лет (в 2022 г. – 18,5 лет). К 2025 г. запланировано повышение минимального страхового стажа до 20 лет.