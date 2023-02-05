«Когда возникает право на пенсию? И что влияет на размер выплаты в 2023 году?» – поинтересовалась читательница портала 1prof.by.
На вопрос ответила главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Марина Шабуня.
Право на пенсию может возникнуть у работника при совпадении нескольких условий в совокупности:
1) достижение установленного пенсионного возраста;
2) наличие определенного минимального стажа для пенсии:
– страхового. Проще говоря, это сумма времени, в течение которого за работника были уплачены обязательные страховые взносы в ФСЗН;
– трудового, который в основном включает общий период работы по трудовому договору, договору подряда или в качестве ИП.
Трудовая пенсия по возрасту на общих основаниях назначается при достижении общеустановленного пенсионного возраста и при условии наличия общего стажа работы у мужчин – не менее 25 лет, у женщин – не менее 20 лет.
С 1 января 2023 г. в Беларуси минимальный страховой стаж, который гарантирует назначение трудовой пенсии, будет повышен до 19 лет (в 2022 г. – 18,5 лет). К 2025 г. запланировано повышение минимального страхового стажа до 20 лет.
Социальная пенсия составляет 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала.
Данные правила применимы за исключением тех пенсий, которые назначаются по возрасту за работу с особыми условиями труда, по возрасту отдельным категориям лиц по иным льготным основаниям (условия их назначения имеют свои особенности).