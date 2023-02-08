100 «квадратов» в новостройке
Улица Мазурова — одна из самых длинных в Гомеле, по одну сторону — многоэтажки постарше, а по другую — только свеженькие высотки. Навигатор привел нас к красивой новостройке, выходящей окнами на центральные поликлиники, взрослую и детскую. «Ничего себе!» — подумали мы, нашли нужный подъезд и поднялись в просторном лифте с зеркалами на 10‑й этаж. Когда перед нами распахнулись двери, удивились еще сильнее.
— Да мы сами в шоке! — смеется Вита. — До сих пор не можем прийти в себя от радости.
Оказывается, в этом доме только однушки и двушки, и, чтобы можно было предоставлять жилье большим семьям, две квартиры объединили в одну — получилась огромная трешка площадью более 100 «квадратов».
В том, что семье дали жилье, есть и заслуга нашего корпункта. После знакомства с Елисеевыми мы связались с управлением по гражданству и миграции Гомельского облисполкома и поинтересовались, возможно ли решить квартирный вопрос для украинской семьи. Нам сказали, что должна освободиться арендная квартира, которая на балансе областного УВД. Жить в ней можно будет до получения гражданства, платить нужно только за коммунальные услуги.
— Сначала было тревожно переезжать из съемной квартиры — привыкли, — делится Виталия. — Но как только увидели дом, рядом школа, поликлиника, несколько супермаркетов и до центра города всего две остановки, поняли, как нам повезло!
Хозяева получили в распоряжение большую часть необходимой мебели и бытовую технику: стиральную машину, холодильник и телевизор.
— Когда я маме по скайпу показала все это, она воскликнула: «Доца, как хорошо, что вы в Беларуси!» А они сейчас живут в доме практически без всяких условий, где даже свет дают по часам.
«Куда тебе третьего в чужой стране?»
Вита, Сергей, их дети Есения и Владик из Украины уезжали с одним чемоданом, поэтому попросили родственников забрать самое ценное себе.
— Почему‑то особенно жаль было оставлять детские игрушки, — рассказывает Виталия. — Недавно в дом моей тети попал украинский снаряд. Жилье разрушено полностью, тетя почти не пострадала, а вот дядя серьезно ранен.
— Теперь наш дом — Беларусь, здесь скоро родится наша дочь, — говорит Сергей.
Счастливое событие должно произойти в середине марта, беременность у Виты протекает хорошо, о белорусской медицине она отзывается с восторгом. Маме двоих детей, родившихся в Украине, есть с чем сравнить:
— Каждые две недели приглашают на осмотр, врачи внимательные, а главное, все бесплатно. В полученном сейчас списке вещей, которые необходимо взять с собой в роддом, всего несколько пунктов, и то по мелочам. А ведь наши знакомые, когда узнавали о моей беременности, чуть ли не у виска крутили: «Куда тебе третьего рожать в чужой стране — ни кола ни двора, ни родни рядом?»
Пока молодая мама будет в декретном отпуске, пособие на малыша и старших детей составит около 1000 рублей ежемесячно. Вита, узнав это, была приятно удивлена:
— В Украине я не больше рублей 50 (на белорусские деньги) получала бы в месяц — просто слезы. А здесь такая финансовая помощь! Почему же не рожать в стране, где государство поддерживает семьи с детьми?
Скоро Елисеевым предоставят вид на жительство, затем они будут ждать получения белорусского гражданства. Сергей сейчас трудится грузчиком на частном предприятии, но в будущем собирается основать свое дело:
— До переезда в Гомель я работал на химическом производстве, поэтому вместе с другом хотим заняться разработкой и выпуском жидких моющих средств. Уже и первые образцы есть, сертификат получили. Так что в продаже скоро может и наша продукция появиться!