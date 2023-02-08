С Виталией и Сергеем Елисеевыми мы познакомились четыре месяца назад — в прошлом году, спасаясь от бомбежек, семья бежала из Украины в Гомель. «Тогда мы сели в последний вагон, еще пару дней — и пути к спасению были бы отрезаны», — уверены супруги. Зато на белорусской земле у них сейчас все замечательно. На днях Елисеевы переехали из съемной квартиры в арендную и пригласили нас в гости.

100 «квадратов» в новостройке

Улица Мазурова — одна из самых длинных в Гомеле, по одну сторону — многоэтажки постарше, а по другую — только свеженькие высотки. Навигатор привел нас к красивой новостройке, выходящей окнами на центральные поликлиники, взрослую и детскую. «Ничего себе!» — подумали мы, нашли нужный подъезд и поднялись в просторном лифте с зеркалами на 10‑й этаж. Когда перед нами распахнулись двери, удивились еще сильнее.

— Да мы сами в шоке! — смеется Вита. — До сих пор не можем прийти в себя от радости.

Оказывается, в этом доме только однушки и двушки, и, чтобы можно было предоставлять жилье большим семьям, две квартиры объединили в одну — получилась огромная трешка площадью более 100 «квадратов».

В том, что семье дали жилье, есть и заслуга нашего корпункта. После знакомства с Елисеевыми мы связались с управлением по гражданству и миграции Гомельского облисполкома и поинтересовались, возможно ли решить квартирный вопрос для украинской семьи. Нам сказали, что должна освободиться арендная квартира, которая на балансе областного УВД. Жить в ней можно будет до получения гражданства, платить нужно только за коммунальные услуги. — Сначала было тревожно переезжать из съемной квартиры — привыкли, — делится Виталия. — Но как только увидели дом, рядом школа, поликлиника, несколько супермаркетов и до центра города всего две остановки, поняли, как нам повезло! Хозяева получили в распоряжение большую часть необходимой мебели и бытовую технику: стиральную машину, холодильник и телевизор.

— Когда я маме по скайпу показала все это, она воскликнула: «Доца, как хорошо, что вы в Беларуси!» А они сейчас живут в доме практически без всяких условий, где даже свет дают по часам.