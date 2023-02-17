Напоминаем — выставка проходит с 16 по 19 февраля. Время работы: пятница и суббота – с 10.00 до 20.00, воскресенье – с 10.00 до 16.00. Вход свободный.

Сегодня, во второй день работы, будакошелевцы знакомятся с выставкой «Беларусь интеллектуальная».

Жители Гомельщины первыми знакомятся с уникальными экспонатами, разработанными белорусскими учеными.

Во Дворце Легкой атлетики развернулась масштабная площадка. Для удобства посетителей ее разделили на тематические кластеры. Искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника, инновационное приборостроение, электротранспорт, обороноспособность и военная наука.

Также широко представлены экология, природопользование, биотехнологии, фармация, здравоохранение, медицина, агропромышленный комплекс, продовольствие, пространство молодежных инициатив.

Среди более 600 экспонатов можно познакомиться с мясными продуктами с пониженным содержанием соли, низкобелковым питанием, битопливным двигателем.

Особенно многолюдно на площадке, где разместились каркасно-панельный автомобиль, агродрон, гироплан, разведывательный беспилотный авиационный комплекс «Бусел МКР».

От Гомельской области участвуют 25 организаций, которые представили 128 проектов.