Финальный этап республиканской акции «Безопасность — в каждый дом!» прошел в магазине «Евроопт» города Буда-Кошелево.

Спасатели Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС встречали покупателей у входа в торговый объект, которым рассказывали об основных причинах возникновения пожаров в быту, призывали граждан соблюдать правила безопасности.

— В большинстве случаев пожар – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности, — уверяли огнеборцы.

Также покупателям магазина предлагали принять участие в тематических викторинах и конкурсах. Дети и взрослые с удовольствием находили на плакате «Квартира» нарушения правил безопасности жизнедеятельности, на макете «Печь» разбирали основные нарушения при ее эксплуатации, проверяли автономный пожарный извещатель на работоспособность и устанавливали его на эмитированный потолок.

— Установите автономный пожарный извещатель в каждой жилой комнате, это устройство поможет обнаружить возгорание на ранней стадии и спасти вам жизнь, — рассказали работники МЧС.

С пустыми руками не один покупатель не ушел домой. Вместе с покупками граждане унесли с собой наглядно-изобразительную продукцию от МЧС на противопожарную тематику, которая еще долго будет им напоминать о соблюдении правил безопасности.

Буда-Кошелевский РОЧС