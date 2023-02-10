Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги, передает корреспондент БЕЛТА.

«Тема нашего разговора сложная. И ввиду этой сложности и прочих причин крайне неприятная. Я хорошо знаю из своей практики, как и многие сидящие здесь, присутствующие на этом совещании, что такое заработная плата, цены. Для нашего народа, для всех нас это важный вопрос, потому что каждый день с утра до вечера мы, сталкиваясь с этими проблемами, разумеется, этим живем, — сказал Президент. — Но тем не менее решение было принято. Мы договаривались, что спустя некоторое время соберемся и посмотрим, как правительство и все руководство страны выполняет поручение Президента. Кто-то должен был установить систему контроля за ценообразованием, а равно и контроля за инфляцией внутри страны. Кто-то должен был жесточайшим образом проконтролировать решение этого вопроса. Поэтому все причастны к решению этой проблемы».

Александр Лукашенко обратил внимание на факты и привел конкретные примеры, чтобы «в умах у «продвинутых» экономистов не бродили разного рода очень удобные шальные мысли».

«Все мы привыкли к тому, что «демократия и свободный рынок спасут мир». Откуда это пришло после долгого периода декларативных цен в Советском Союзе и регулирования всех и всего. Откуда это пришло? Риторический вопрос. Американцы, Запад нас всегда к этому толкали: демократия, демократия, права человека! Читай: «Что хочу, то и ворочу в стране, что хочу, то говорю». А потом 2020-й год, помните… Вот и вся демократия», — сказал глава государства.

В этой связи Президент привел еще одну параллель: «Соединенные Штаты Америки нас упрекали в том, что выборы неправильно провели. Там тоже причиной неурядиц и столкновений явились результаты выборов. Чем закончились? Стрельбой. Я всегда привожу этот пример красноречивый — застрелили девчонку, которая три или четыре войны прошла, защищая интересы США. Никто не посчитался ни с чем. Никакие права, никакая демократия. При этом я не осуждаю тех защитников высшего органа власти, того здания, на которое осуществлялось нападение. Я не осуждаю, это их проблемы. Но за что же нас тогда осуждали».

Еще один пример, еще более важный для рыночников, — санкции, которые Запад наложил на Российскую Федерацию, а заодно и на Беларусь, чтобы россияне через нее не смогли обойти эти санкции. «Почему был установлен некий потолок цен на главный товар Российской Федерации? И не только на этот. Я имею в виду нефть, а затем и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены на нефть и нефтепродукты? Рыночная же в мире экономика», — поставил вопрос глава государства.

О необходимости жить своим умом и в интересах страны

«Я это вам напоминаю и говорю, чтобы вы понимали, что мы должны жить собственным умом в своей стране и делать все так, как выгодно нашему народу. Если мы видим необоснованный рост цен и что нувориши, вчера появившиеся только неизвестно откуда, создав свои сети в торговле и так далее, начали набивать карманы, когда заработная плата у (рядовых работников. — Прим. БЕЛТА) компании 500 долларов, а у них в 46 или 60 раз больше. Это что, нормально?» — отметил белорусский лидер.

«Хочу, чтобы вы понимали, что мое требование остается неизменным. Этим самым — двумя примерами, а их масса, — я вам доказал, что никакой демократии у них нет, никаких прав человека, никакого свободного рынка и свободного ценообразования. Они действуют исключительно в собственных интересах. Ну так давайте и мы, насколько это возможно, будем соблюдать свои интересы — нашего народа. В социальном государстве, где все для народа», — подчеркнул Александр Лукашенко.

О задаче регулирования цен

Александр Лукашенко напомнил, что жесткая задача по выработке мер регулирования цен в непростых экономических условиях была поставлена перед правительством четыре месяца назад. «Это тяжелейшая работа после долгих лет рыночной распущенности. Я понимаю, что обуздать цены, когда в их разнузданности заинтересованы миллионы людей (как в Беларуси, так и за ее пределами. — Прим. БЕЛТА), весьма непросто. Но власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти мы как раз должны использовать. Отчасти это, наверное, произошло. Поэтому решить эту задачу без серьезной работы со всей производственной и торговой цепочкой было бы невозможно», — отметил глава государства.

Чтобы сдержать инфляцию, сначала была подписана Директива №10, а с середины октября вступило в силу постановление Совмина №713 «О системе регулирования цен».

Александр Лукашенко констатировал, что в ряде случаев цены даже понизились, хотя это и не было целью. Но после их февральского всплеска в прошлом году это нормально, и рентабельность организаций все равно осталась на высоком уровне. «Некоторые мне тут пишут: «Снижение цен». Мы не ставили перед собой такой задачи. Речь шла о регулировании цен. Хотя с испугу некоторые, увидев большой слой жира, понизили эти цены. Ничего страшного», — сказал он.

О результатах работы и актуальных задачах

«Систему регулирования (скажем прямо — сдерживания цен) разрабатывали всем миром: парламент, правительство, Комитет государственного контроля, профсоюзы, местные органы власти, контролирующие, правоохранительные органы. Передо мной результаты мониторинга. Как утверждает статистика, нам удалось существенно замедлить инфляционные процессы в стране. В IV квартале после решительных действий в 2022 году зафиксирована дефляция почти в 2%. То есть произошел откат цен», — констатировал Александр Лукашенко.

«Когда собирались в прошлый раз, правительство прогнозировало годовую инфляцию примерно в 20%. Это страшная инфляция была бы. Но с учетом принятых мер ее удалось снизить хотя бы до 12-13% по результатам (2022 года. — Прим. БЕЛТА)», — сказал белорусский лидер.

Есть товары, которые подешевели, отметил Президент. И их список значительный. Это в том числе гречка, рис, макаронные изделия, растительное масло, чай, натуральный кофе, парфюмерия и косметика, телевизоры и так далее.

«Тем не менее на фоне борьбы с повышением цен от 1% до 4% стали дороже товары повседневного спроса. Это молоко, кефир, творог, другая молочная продукция, масло, мясо, яйца и даже детское питание. Все это говорит о том, что новая система регулирования требует дальнейшего совершенствования и, как в правительстве говорят, донастройки», — обратил внимание глава государства.

Президент заявил, что собрал широкий состав участников совещания, чтобы наметить следующие шаги по сдерживанию цен и выходу на поставленную задачу — инфляция не более 7-8% за текущий год. «Это почти в два раза ниже, чем в прошлом году», — отметил он.

Александр Лукашенко также обратил внимание на некоторые недостатки работы ответственных за цены, что видно на данном этапе.

Об остающихся проблемных вопросах

Во-первых, розничные цены снижаются преимущественно за счет торгового звена, в то время как индекс цен производителей продолжает расти. «В этом надо серьезно разобраться. Так, данный показатель с сентября по декабрь в прошлом году в промышленности составил 100,7%, в сельском хозяйстве — 103,6%. То есть сельхозпродукция подорожала в четвертом квартале почти на 4%, промышленные товары — на 1%», — отметил белорусский лидер.

Во-вторых, организации торговли по-прежнему допускают нарушения законодательства в области ценообразования. «И это на фоне проверок, по результатам которых более 100 субъектов торговли и должностных лиц привлечены к ответственности и по фактам необоснованного повышения цен возбуждено пять десятков уголовных дел. Складывается впечатление, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли устранилось от своей непосредственной работы, особенно в регионах. Через запятую я должен назвать и депутатов, и контролеров. Одно министерство с этим не справится. Это задача всего правительства. Я губернаторов не зря пригласил и тогда, и сейчас. Без вас мы вообще не решим эту проблему. Потому что сфера торговли вся у вас», — подчеркнул глава государства.

В-третьих, снижается розничный товарооборот (по итогам 2022 года он составил 96,3% к уровню 2021 года). «Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно если что-то мы не производим сами, — подчеркнул белорусский лидер. — Импорт также должен быть под жесточайшим контролем. Ибо он повалит весь внутренний ваш рынок».

Президент также поинтересовался, как выполняется его поручение о наведении порядка с уровнем заработной платы руководителей и владельцев крупных торговых сетей. Обращаясь к представителям СМИ, глава государства сказал: «Вы, пожалуйста, Комитет госконтроля и правительство встряхните так, чтобы они вам назвали все факты, где в 30-40 раз «великие» деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие. А потом бегают по сетям и кричат: «Ах, Президент задавил!» Бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу. Но опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей — продавцов — надо довести: вот 800 или 1 тыс. рублей ваша зарплата, в вот 50-60 тыс. зарплата у этих так называемых владельцев».

В-четвертых, по-прежнему остаются вопросы по трактованию и практике применения отдельных норм постановления №713.

Еще одна проблема — возникли неравные условия для отечественных производителей и импортеров, что способствует реализации преимущественно зарубежной продукции. «Импортеры имеют возможность формировать выгодную для себя цену за пределами страны и получают большую прибыль. Послушаем, насколько это справедливо, и видят ли это в правительстве, — сказал Александр Лукашенко. — Я отлично понимаю, что любая система мер регулирования — это живой организм, который меняется с учетом внутренних и внешних факторов. То есть не все зависит от нас в стране. Но я и не ставлю такой задачи, чтобы мы весь мир регулировали. Моя задача, и ваша в том числе, — контроль за процессами, которые происходят в границах нашей Беларуси. Иногда позитивные изменения допустимо ускорить, что называется, вручную. Вот этим мы сегодня и займемся».

Начиная совещание, Президент подчеркнул, что открыт для конструктивных предложений и готов принимать нужные для людей решения. «Проблема должна решаться. И люди не должны искоса смотреть на ту власть, которую они сформировали. Главное мое требование вы знаете — обеспечение широкого ассортимента товаров по справедливым ценам и недопущение дефицита. Это требование касается всех», — сказал он.

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