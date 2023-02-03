Сегодня слова поздравлений и благодарности за добросовестный труд в сельхозотрасли звучали в адрес работников КСУП «Кривск» и филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Поблагодарить животноводов за труд и отметить лучших работников хозяйств приехали главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Валерий Армушевич, председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко и руководство сельхозпредприятий. Торжественное мероприятие прошло на базе Кривского СДК.

Как отметил Валерий Николаевич, особое внимание к работникам животноводства стало доброй традицией Белорусского профсоюза работников АПК. Профсоюзы стараются не оставить без внимания ни одно хозяйство района, ведь цель акции «Наш животновод» – побывать на фермах и выразить признательность животноводам за их нелегкий труд.

– Уважаемые труженики, хочу поблагодарить вас за хорошую работу, преданность своему делу и достойные результаты. Надеюсь, что это поощрение вместе с искренними словами высокой оценки труда станет для вас хорошим стимулом для достижения высоких показателей, – подчеркнула Елена Степаненко.

Продолжилось мероприятие дружеским чаепитием. А хорошее настроение и музыкальные подарки животноводам подарили артисты Кривского и Глазовского сельских Домов культуры.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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