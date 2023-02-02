Трудовая книжка необходима при смене места работы граждан, а при выходе на пенсию этот документ потребуется для подтверждения и исчисления стажа работы. Разбираемся, что делать, если трудовая книжка утеряна.

Как поступить лицу, утерявшему трудовую книжку?

Министерство труда и социальной защиты в 2014 году своим постановлением №40 утвердило Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек, которая регламентирует решение вопроса в случае ее утери.

В ситуации, когда трудовая книжка утеряна или повреждена, Инструкция Минтруда наделяет работника правом обратиться к нынешнему нанимателю, а уволенного сотрудника – к бывшему работодателю с письменным заявлением о выдаче ему дубликата трудовой книжки. Причем сделать это по последнему месту работы разрешено лишь в течение 6 месяцев после увольнения гражданина.

Получив такое письменное обращение, работодатель обязан выдать дубликат трудовой книжки не позднее 15 календарных дней после поступления заявления.

При подаче заявления по истечении 6 месяцев со дня его увольнения работника, наниматель с прежнего места работы выдает не дубликат трудовой книжки, а справку о периоде работы, которая является основанием для заведения дубликата трудовой книжки по новому месту работы.

В случае ликвидации организации, которая была последним рабочим местом лица, дубликат трудовой книжки выдается нанимателем по новому месту работы независимо от срока, прошедшего с даты увольнения, на основании сведений, подтверждающих ликвидацию организации, и справки о периоде работы, службы.

За справкой о периоде работы у ликвидированного нанимателя, а также документами, подтверждающими ликвидацию организации, уволенный работник вправе обратиться по месту хранения документов. Как правило, они могут передаваться в архив при местном исполнительном комитете.

При выдаче дубликата трудовой книжки наниматель оформляет трудовую книжку с надписью «Дубликат» в правом верхнем углу титульной страницы.

Если трудовая книжка утрачена по вине нанимателя, то работодатель самостоятельно восстанавливает документы, подтверждающие трудовой стаж работника до его трудоустройства в данную организацию, и выдает дубликат трудовой книжки.

Электронная копия трудовой книжки

После перестройки и развала Советского Союза многие белорусы не могли доказать, что заработали пенсию. В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века предприятия-однодневки не заботились учетом сотрудников. Мало того, чтобы прокормить семью, люди часто были вынуждены совмещать работу, например, днем учить со школьниками физику и таксовать по ночам. Меньше всего они не думали, как обеспечить себе запись в трудовой книжке.

В 1999 году Президент Беларуси подписал Закон «О персонифицированном учете в системе государственного социального страхования». Платформу готовили 4 года, изучали опыт других стран, взяли лучше из СССР и адаптировали все это под белорусскую реальность.

Систему персонифицированного учета создали, чтобы данные о многолетнем труде человека не пропали и были доступны ему на любом этапе жизни. Она заработала с 1 января 2003 по всей стране.

С этой даты Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) для каждого белоруса, кто устраивается на работу, получает свидетельство официального социального страхования (ту самую «зеленую карточку» и отчисляет в ФСЗН ежемесячные платежи (делает это человек сам или бухгалтер на работе – не важно!), заводит индивидуальный лицевой счет. Туда вносят длинный номер из паспорта человека, места его работы, даты приема и увольнения, суммы заработка и отчислений в ФСЗН.

Такую базу работающих белорусов Фонд социальной защиты населения ведет вот уже 20 лет. В 2019-м систему модернизировали и стали заносить в базу все, что записано в трудовой книжке: не только название работодателя и периоды работы, но и профессию, должность, разряд и квалификацию, название структурного подразделения, где трудится человек, форму трудовых отношений (договор-подряда или контракт) и даже причину увольнения.

Таким образом, с 2019 года в ФСЗН ведут электронную копию трудовой книжки каждого белоруса и потерять ее бумажный вариант уже не так опасно, как было раньше.

Как защищают данные персонифицированного учета?

Информация в системе персонифицированного учета собрана очень подробная и личная. Бояться ее утечки не стоит, уверяют в Республиканском центре обработки данных, который хранит все эти данные в отечественном электронном облаке beСloud.

Информацию о пенсионных отчислениях в Беларуси несколько раз дублируют, чтобы всегда была резервная копия. Все сообщения, которые «летят» от работодателей в ФСЗН надежно шифруются, раскрыть их просто перехватив невозможно.

О том, что грозит за «утечку» персональных данных, портал 1prof.by ранее рассказывал.

Как получить данные о себе?

Люди, которые не доверяют электронике, могут обратиться в территориальный орган ФСЗН. Здесь можно взять выписку из лицевого счета. С собой нужно принести паспорт и страховое свидетельство – ту самую «зеленую карточку».

В выписке будет указано: где и когда работал человек, сколько зарабатывал и сколько средств пошло в счет пенсионных выплат. Эти данные можно получить на бумаге, если понадобятся для выдачи дубликата трудовой книжки в случае ее утери.

Узнать, где находится ближайший отдел ФСЗН можно на сайте ssf.gov.by. На главной странице написаны территориальные органы фонда, под записью – вкладки с названием областей. Кликаете на нужный регион – появится карта с локациями. Ищите ту, что к вам ближе.

Важно! Выписку выдадут в любом отделении ФСЗН страны. Ехать в закрепленный за вами территориальный орган не обязательно. Их так много создано для удобства граждан, а не для того, чтобы привязать людей к конкретным участкам.

Этот вариант для тех, кто хочет бумажку! Белорусы, которым уютно в цифровом мире, могут получить те же сведения через единый портал электронных услуг. Но сделать это смогут только те, кто оформил электронную цифровую подпись.

А все, у кого есть смартфоны скоро смогут проверять, сколько им осталось работать до пенсии и как наниматель делает за них отчисления. ФСЗН вот-вот выпустит приложение, в котором каждый белорус получит доступ к своему лицевому счету. Там по месяцам будут расписаны и отчисления, и зарплата, и стаж, и время до пенсии. Разработчики планируют расширять функции сервиса исходя из новых запросов пользователей.

Важно! И в бумажном варианте и в электронном приложении буду данные начиная с 2003 года, когда в стране начали вести персонифицированный учет.

Где найти данные до 2003-го?

Записи о трудовой деятельности до 2003 года есть в трудовой книжке. Если она утеряна или испорчена, но человек помнит, где и когда работал, ее можно восстановить. Для этого придется запросить с каждого места работы справку о своем стаже.

Напомним, если предприятие, где работал человек, ликвидировано стоит обратиться в местный архив. Организации обязаны сдавать туда документы, в том числе перед ликвидацией. Правда, делают так не все.

Если трудовой книжки нет, наниматель ликвидирован, в архив он ничего не сдавал, то придется идти в суд общей юрисдикции. Там заведут производство и попытаются найти доказательства того, что гражданин работал в местах, о которых говорил. Подтвердить его слова должны будут еще 2 человека, которые работали вместе с ним. Так что, потеряшки, ищите двух свидетелей.

Кстати, белорусы не обязаны сами готовить пакет документов к пенсии, если речь не идет о сложном восстановлении утраченных данных. За человека, который перед выходом на заслуженный отдых работает, информацию о стаже собирает кадровая служба работодателя и весь пакет документов подает в ФСЗН по месту прописки будущего пенсионера. Подробнее можно узнать здесь.

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