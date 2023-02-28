К участковому инспектору милиции обратился мужчина – он проживает в квартире и хочет купить большую собаку. Попросил разъяснить правила содержания домашних животных и рассказать о последствиях выгула собак возле дома, рассказали в газете «Жыцце Палесся«.

Правила содержания домашних животных регулирует ст. 16.30 КоАП Республики Беларусь. Нарушение правил содержания животных влечет наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. То же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, – влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Как прокомментировал заместитель начальника ОВД Мозырского райисполкома подполковник милиции Вячеслав Коваленко, за 2022 год зарегистрировано 67 протоколов, с 1 января по 20 февраля 2023 года – 10 протоколов.

Согласно белорусскому законодательству собаки и кошки, проживающие в квартире, подлежат регистрации и на них необходимо платить налог. При приобретении животного необходимо в трехдневный срок обратиться в ЖКХ или сельский исполком (по месту жительства) за регистрацией. Щенки и котята должны быть зарегистрированы в возрасте от 3 до 3,5 месяца. Для регистрации подается заявление о выдаче регистрационного удостоверения и жетона на животное. Регистрация собак потенциально опасных пород производится только при наличии справки о прохождении соответствующего обучения.

В общественных местах питомца нужно держать на коротком поводке и надевать намордник. Без намордника могут гулять только щенки до 3 месяцев и декоративные собаки до 25 см в холке. Посещать с животными магазины, школы, общественные здания, парки, скверы, стадионы и рынки категорически запрещено. Исключение составляют лишь собаки-поводыри.

Выгуливать животных следует на специальных площадках, хозяин обязан иметь при себе совок и пакет, чтобы при необходимости убрать за своим питомцем. Место выгула должно находиться минимум в 40 метрах от окон жилой застройки – на придомовых территориях выгуливать собак запрещается. С 23.00 до 7.00 шума, лая и цоканья когтями не должно быть слышно.

С жалобой на собачников, которые игнорируют правила содержания животных, можно обратиться в ЖКХ, районную администрацию, санитарный надзор или к участковому. Представители указанных структур вправе составить протоколы об административном правонарушении и напомнить нарушителям об обязанностях.

Участковые инспекторы милиции ОВД Мозырского райисполкома во всех общественных пунктах правопорядка осуществляют прием граждан: по средам с 10.00 до 13.00 – в сельской местности и с 17.00 до 20.00 – в городе.

Источник: http://gp.by

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