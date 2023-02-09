Всебелорусское народное собрание пройдет в конце апреля 2024 года, сообщила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс, отвечая на вопросы журналистов перед коллегией Министерства юстиции, передает корреспондент БЕЛТА.

«В конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание по тем правилам, которые указаны в нормах Конституции и законе о ВНС», — сказала Ольга Чуприс.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О Всебелорусском народном собрании». Масштабность полномочий собрания предполагает и особый характер его решений. Решения ВНС принимаются большинством от полного состава, являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения госорганов, противоречащие интересам национальной безопасности.

Для обеспечения деятельности ВНС предполагается создать Президиум (постоянно действующий коллегиальный орган для оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию ВНС) и Секретариат (рабочий орган ВНС). Численность Президиума — 15 человек. Председатель ВНС, его заместители, иные члены Президиума избираются на первом заседании ВНС из состава его делегатов.

Председатель ВНС и его заместители осуществляют свои полномочия на профессиональной основе, иные делегаты — без отрыва от трудовой деятельности.

Заседания ВНС проводятся не реже одного раза в год. Заседания Президиума ВНС — не реже одного раза в 6 месяцев.

Реализация закона придаст новый импульс государственному развитию. ВНС, сформированное на демократических началах, будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе.

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