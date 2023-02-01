При эксплуатации печного отопления не допускается:

— осуществлять топку неисправных печей;

— применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ;

— использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

— топить печи с открытыми дверцами;

— перекаливать печи;

— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

— сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных проемов печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы.

Существует закономерность: больше половины «печных» пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причина тому не только нарушение правил пожарной безопасности. К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование, а позаботиться о них могут лишь их дети, которые не всегда находят время, чтобы помочь старикам.

Уважаемые дети! Позаботьтесь о безопасности ваших родителей: приведите родительский дом в пожаробезопасное состояние.