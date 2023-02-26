В эфире телеканала «Беларусь 1» государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович разъяснил, по какому принципу будет формироваться народное ополчение, сообщает БелТА.

«Это исключительно добровольное желание граждан встать на защиту своего Отечества, — сказал Александр Вольфович. — Во-первых, они не будут увольняться со своих рабочих мест. В свободное от работы время, конечно же, по решению того или иного руководителя они могут освобождаться на какой-то промежуток времени от выполнения своих гражданских обязанностей. То есть со своих рабочих мест они будут отпускаться руководителями с сохранением заработной платы и выполнять как общественные дружины на местах в то или иное время обязанности по выполнению вот этих задач на местах. Им будет выдано стрелковое оружие. Оружие будет храниться при них. Проживать они будут и питаться дома. Это возможность узаконить желание гражданина обезопасить свой дом, свое место там, где ты живешь, обеспечить порядок своей семье, своим детям на местах».

При этом госсекретарь Совета безопасности уточнил, что территориальные войска и народное ополчение — это не одно и то же. «Территориальные войска — это как бы структурное подразделение, которое будет призвано через военкомат, обеспечено военной формой одежды и оружием. Проживать будет не дома, а в том месте, где определит штаб района территориальной обороны или штаб зоны территориальной обороны. И у территориальных войск несколько шире спектр задач. Территориальные войска будут привлекаться для охраны конкретных каких-то объектов в своих регионах, в своих уголках области, района, выполнения каких-то задач по прикрытию участка государственной границы и так далее, — отметил он. — Народное же ополчение — это, во-первых, люди, которые не будут призваны в действующие Вооруженные Силы, территориальные войска, другие структуры. Служба в народном ополчении или выполнение задач в составе народного ополчения не освобождает от ответственности или от возможности быть призванным или мобилизованным. То есть при необходимости тот, кто будет выполнять задачи в составе народного ополчения, если позволяет состояние здоровья, если он подходит под категорию призыва, может быть призван в действующую армию».

«В законе о народном ополчении практически дается широкое поле деятельности и возможностей руководителю, губернатору, прежде всего председателю райсполкома о принятии решения дать человеку в руки оружие или нет. Если человек в состоянии. В моем понимании, у него есть две ноги, две руки, есть силы взять автомат в руки и встать на защиту своего дома — такое право ему будет предоставлено. Президент поставил задачу, что работа будет проведена и в мирное время. Будут изучены категории граждан. У нас и женщины есть. Почему бы и нет, если кто-то из женского пола захочет встать на защиту своего Отечества и имеет силы, возможности, желание. Вспомним историю, Великую Отечественную войну, у нас есть примеры, когда партизанскими отрядами руководили женщины, и успешно руководили. Поэтому и это не возбраняется. Но, самое главное, что это желание человека», — констатировал Александр Вольфович.

Источник: http://gp.by

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