Управляющий ДМБ «Прибор» Юрий Дергачев 20 лет работает в животноводческой отрасли. Трудовой путь начинал животноводом, поэтому все особенности нелегкого ремесла знает не понаслышке. О секретах надоев и хороших привесах, любви к профессии он рассказал «Авангарду».

Практика показывает, что каждый зимне-стойловый период – серьезная проверка как для самих работников отрасли, так и для производственных возможностей сельхозпредприятия. Ведь если будет сытой и комфортной зимовка, то и надои с привесами не заставят себя ждать. А это, безусловно, положительным образом отразится на финансово-экономическом благополучии как хозяйства, так и каждого работника в целом.

– К зимне-стойловому периоду готовимся заранее: от этого зависит конечный результат работы всего коллектива, – делится Юрий Дергачев. – Важно обеспечить хороший запас кормовой базы, правильное содержание и соблюдение рациона кормления. Не секрет, что только сытое и здоровое животное может порадовать надоями. Вот мы и стараемся своим буренкам все это дать. Сейчас на ферме содержатся 411 голов дойного стада и 240 голов молодняка КРС. Дойка у нас трехразовая. В среднем каждая корова дает 9 л молока, которое идет в основном высшим сортом. В январе текущего года было реализовано 112 тонн молока. Должное внимание стараемся уделить и содержанию молодняка, чтобы избежать заболеваний и падежа.

Дел у управляющего на ферме невпроворот, ведь без строгого контроля за всеми технологическими процессами тут не обойтись. Если даст сбой хоть одно звено, на хороший результат можно не рассчитывать. Поэтому ставку здесь делают на профессионалов.

– Коллектив у нас подобрался дружный, каждый болеет за свой участок работы. Хотел бы отметить работу техника-осеменатора Веры Кабадейцевой, которая на ДМБ работает порядка 7 лет. От качества ее работы напрямую зависит воспроизводство стада, что сказывается и на надоях, и на привесах. Человек она ответственный и добросовестный. Ветфельдшер Валентина Литвиненко трудится у нас относительно недавно, но своей старательностью уже успела зарекомендовать себя с положительной стороны, о чем говорит и практическое отсутствие падежа скота. Весомую лепту в общий результат вносят животноводы, благодаря которым буренки вовремя накормлены и напоены и содержатся в должных условиях. Хороший пример в этом плане Светлана Осипова. В заботливые руки женщины попадают новорожденные телята, и ухаживает она за ними, как за детьми. В целом же труд каждого важен, – отметил Юрий Петрович.

Управляющим он трудится 13 лет. Сам из местных, родился в Николаевке. Как признается мужчина, работа для него – это неотъемлемая часть жизни. Важно любить то, чем занимаешься. А когда на работу идешь с хорошим настроением, значит с выбором ты не ошибся.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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