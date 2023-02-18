Всех десятерых обвиняемых признали виновными. В их числе бывший работник БМЗ и один уроженец Гомеля. Заседания в областном суде длились три месяца, большая часть процесса проходила в закрытом режиме. Подсудимые отказались давать показания. Капшуль якобы 47 дней на голодовке, но неплохо выглядит для столь экстремального марафона.
Встречались в зуме. Там всё обсуждали, делились новостями, смеялись
Экстремистскую группу поддерживал штаб Тихановской, зарубежные диаспоры и политэмигранты, контролировали американские и литовские спецслужбы. Организаторы нашли бчбшников, которые передавали им закрытые сведения о «Гродно Азоте», «Нафтане», «Беларуськалии», БМЗ, Белорусской железной дороге.
Экстремисты хотели расшатать белорусскую экономику, сделать так, чтобы санкции ударили по крупнейшим предприятиям страны как можно сильнее. Планировали блокировку заводов. Основная задача – возобновить протесты, спровоцировать участие людей в забастовках и, как итог, привести страну к госперевороту.
Руководила преступной группой наша бывшая соотечественница Владислава Чалей, уехавшая в США. Встречались в зуме, делились новостями. Обсуждали, как продвигать себя в соцсетях, заманивать и обрабатывать людей. Один из кураторов рассказал, как общался с представителями Национального демократического института из Америки. Его специалисты готовы помочь «налаживать коммуникации и представлять «Рух» в медиапространстве». Кто-то из участников виртуальной беседы спросил: «Это они рассказывали, как раздавать печеньки на митингах?»
Но шатающие режим белорусы не всем были довольны. В одном из видео, показанном на суде, змагары жаловались, что не получают помощи из-за рубежа. Тем, кто под следствием, нечем платить адвокатам, а в перспективе – внушительные сроки. Позже и сами оказались в такой же ситуации.
в реальность за решеткой.
Как на обвиняемых вышли главные организаторы
Единственная в этой компании женщина и мать троих детей Анна Аблаб работала ведущим инженером отдела разработки графиков движения поездов в управлении Белорусской железной дороги в Минске. С куратором «Руха», сбежавшим в Польшу бывшим сотрудником того же предприятия Сергеем Войтеховичем, ее познакомил другой обвиняемый.
Аблаб сказала, что не знает, как в ее доме появились документы, и не в курсе, как в телефоне появились фотографии монитора ее рабочего компьютера. Она пыталась свалить всё на коллег, которые якобы делали ее смартфоном снимки, когда она выходила из кабинета.
На одном из первых допросов в КГБ Аблаб говорила, что данные бывшему соотечественнику нужны для введения санкций против Беларуси, то есть она понимала, что делает что-то не то. В ответ хотела получить бонус за предательство: помощь в отъезде за границу. Понимала, что ее скоро уволят.
«Будет хана вам и вашим семьям»
Уроженец Гомеля Сергей Дзюба, когда-то работник БЖД, сливал зарубежным организациям данные о бывших коллегах, которые имеют доступ к электронному блокноту руководителя. Информировал об обстановке на госгранице. От экстремистской организации «Байхелп» получил не менее 1500 рублей.
Сергей Шаметько тоже передавал файлы с железной дороги, среди них только технических распорядительных актов более сотни, а еще режимные карты вождения грузовых и пассажирских поездов, инструкция по эксплуатации магистрального электровоза.
Александр Гашников работал на БМЗ слесарем-ремонтником. Собирал данные о контрагентах завода, поставках сырья и запасных частей, уволенных, кадровом резерве. Передавал «Байполу» сведения об уязвимых местах, способах остановки производства. Всё это могло нарушить работу градообразующего предприятия, привести к повреждению имущества, недополучению прибыли. Гашников также распространял в общественных местах Жлобина и района агитационную продукцию.
Сергей Шелест собирал разноплановую информацию с «Гродно Азота»: об уволенных работниках, ремонтных работах. Забросил в ящики гродненцам 3500 конвертов с клеветническими листовками на руководителя предприятия и призывом вступить в оппозиционный профсоюз. Белорусская диаспора из Бостона заплатила ему не менее 11 200 рублей.
Андрей Погерило клеветал на руководителя «Гродно Азота» – разослал З500 конвертов, призывал работников госпредприятий к забастовке. Отправлял кураторам данные о движении военной техники по Гродненской области. Получил не менее 13 000 долларов.
Владимир Журавко также распространял ложь о руководителе гродненского предприятия. Собирал финансовую информацию, об уязвимых местах, личной жизни работников. За это смог положить себе в карман не менее 2000 евро и 3400 долларов.
Помощник мастера цеха филиала «Завод «Химволокно» Валентин Тереневич предоставлял служебную информацию о преодолении санкций, контрагентах, наименовании и количестве продукции. Распространял экстремистские наклейки.
Игорь Минц работал ведущим юрисконсультом на «Нафтане». Служебную информацию о финансовой и хозяйственной деятельности, таблицу с закупками, договоры на переработку сырья собирал по указанию коллеги по СИЗО Капшуля. Слив данных о контрагентах мог привести к тому, что против партнеров завода введут санкции, и это приведет к проблемам на предприятии.
Александр Капшуль призывал людей к республиканской забастовке и неконституционной смене власти. Собирал также данные с БЖД и «Беларуськалия». На суде показали видеозапись, где он говорил о кровавой мести пособникам режима. Убеждал друзей, что надо продолжать угрожать правоохранителям, так как они перестали бояться бчбшников: «Будет хана вам и вашим семьям. У тебя
есть дети, а потом не будет».
Источник: http://gp.by
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