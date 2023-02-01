Проблема наркомании является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для всего общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями употребления психоактивных веществ, среди которых на первом месте находится деградация личности. Ряд наркотиков способен сформировать наркоманию после одного-двух случаев употребления.

Учитывая важность проблемы, Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила 1 марта Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Под наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций. Наркомания толкает «потерявших себя» на преступления и оказывает влияние практически на все стороны нашей жизни.

Медицинские последствия употребления наркотиков:

— развитие психической и физической зависимости;

— поражение центральной нервной системы (снижение памяти, внимания, интеллектуальных способностей, нарушение мыслительной деятельности, координации движений, речи, режима сна, эмоций и др.);

— психические нарушения различной степени тяжести вплоть до психоза и полного распада личности (шизофрении);

— поражение органов и систем всего организма;

— отравление, передозировка, смерть.

Психологические последствия: разрушение личности, равнодушие к собственной жизни, своему будущему и близким людям, ослабление воли и доминирование наркотика как единственной ценности в жизни.

Социальные последствия: разрушение социальных связей, потеря друзей, семьи, учебы, работы, запрет на некоторые виды профессиональной деятельности, ограничения в получении специальности, невозможность вождения транспорта, привлечение к административной, уголовной ответственности.

Жертвами наркомании могут стать практически все, но в большей степени это касается молодых людей. Пристрастие к наркотикам оборачивается трагедией для самих наркоманов, горем для их родственников и массой серьезных проблем для окружающих.

Родителям стоит насторожится, если они заметили признаки, которые многие считают вполне нормальными для подростка, но это совсем не так. Вот они:

— нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения отношений с родителями), сопровождающаяся учащением и увеличением времени «гуляний», у него падает интерес к учебе или к привычным увлечениям и хобби, родители узнают о прогулах школьных занятий, снижается успеваемость;

— растут финансовые запросы, и подросток активно ищет пути их удовлетворения (из дома пропадают деньги и ценные вещи);

— появляются новые подозрительные друзья и поведение старых приятелей становится подозрительным (разговоры с ними ведутся шепотом, непонятными фразами или в уединении);

— настроение часто меняется по непонятным причинам и не соответствует ситуации.

Признаки появления наркомании

— длинные рукава одежды, независимо от погоды и обстановки;

— неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения;

— отрешенный взгляд;

— часто неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук;

— невнятная, «растянутая» речь;

— неуклюжие и замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя изо рта;

— явное стремление избегать встреч с представителями властей;

— раздражительность, резкость и непочтительность в ответах на вопросы;

— следы от уколов.

Лучшая защита от последствий потребления наркотиков – отказ от первой пробы!

Если употребление наркотика все же было допущено, важно вовремя оценить масштаб угрозы и своевременно обратиться за помощью! Врачи-специалисты проконсультируют и определят методы воздействия на ситуацию, смогут оказать наркологическую помощь.

За консультативной помощью и лечением ОБРАЩАЙТЕСЬ в 43 каб в поликлинику УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ», или по телефону 7-11-37 с 8.00 до 13.00 и 14.00-17.00 (анонимно).

Врач-нарколог Юрковец М.А.