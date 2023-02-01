Краткий очерк жизни выдающегося белорусского деятеля.
– Наша семья в годы Первой мировой войны, как и многие белорусские и польские семьи, эмигрировала на Восток. Несколько лет жили в Пензенской губернии. Отец работал сторожем в школе. В 1921 году вернулись в родную деревню. Ho жили бедно. После известных событий деревня отошла к Польше. Брат Сергей, как и другие дети, был вынужден работать. Сначала пастухом, потом батраком. В нашей деревне было домов сто – сто десять. Там жили белорусы. В Польше на нас смотрели как на изгоев. Тем более что мы вернулись из России. В тридцатые годы отношение к белорусам со стороны польских властей было достаточно жестоким. Мы были людьми второго сорта. Я училась в польской школе, белорусских просто не было. Нас заставляли ходить в костел. Если учитель слышал, что дети говорят по-белорусски, бил по рукам линейкой, да так, что ученик не мог несколько дней взять в руки ручку.
Решающую роль в избрании жизненного пути, по словам Сергея Осиповича, сыграло воздействие на него брата Александра, который хорошо помнил события Октябрьской революции, с 1923 года стал членом КПЗБ и работал секретарем Гродненского подпольного окружного комитета партии. Bo время Великой Отечественной войны Александр Притыцкий был расстрелян гитлеровцами…
Сергей рано приобщился к подпольной работе, выполнял отдельные поручения местной партячейки. Уже в 1928 году он был взят на учет в полиции как подозреваемый «в коммунистическом заговоре». В 1931 году вступил в комсомол, а через некоторое время его избрали секретарем райкома, затем – Гродненского окружкома КСМЗБ. В 1932 году приняли в ряды Компартии Западной Белоруссии.
Первый арест Сергея Притыцкого последовал 9 июня 1933 года в местечке Озеры Гродненского района. Пытками добивались нужных показаний. Не получилось. Бросили в камеру к уголовникам. За неимением улик в конце октября власти вынуждены были освободить его под надзор полиции. А через год он перешел на нелегальное положение. Организовывал забастовки в Белостокском воеводстве и на Слонимщине.
Полиция тем временем прибегала к прямому террору, к изощренным провокациям, засылая в ряды Компартии тайных агентов. Самым грозным из них оказался Яков Стрельчук. В результате его предательства в комсомольских и партийных организациях шли массовые аресты, в тюрьмы были брошены сотни членов КПЗБ и КСМЗБ.
Уничтожить Стрельчука прямо в зале суда, когда тот давал показания против коммунистов, вызвался Притыцкий. В январе 1936 года о своем намерении он сообщил при встрече в Вильно с секретарем ЦК КСМЗБ Николаем Дворниковым.
O выполнении задания по уничтожению провокатора Сергей Притыцкий писал: «Направив один пистолет под правое ухо, а другой – в спину, я нажал на оба курка одновременно. Прозвучали два выстрела. Стрельчук корчился у меня под ногами. Для большей уверенности я послал ему еще две пули в спину. Начались допросы. Они проводились по нескольку раз в неделю до июня месяца. Во время этих допросов узнаю, что провокатора, оказывается, я не убил. Он получил две пули в голову и одну в руку, но остался жив…».
Компартия развернула массовую кампанию за спасение Притыцкого. В Западной Белоруссии, в Западной Украине и Польше проходили собрания, массовки, выносились резолюции с требованием освободить патриота. С этой целью организовывались общественные комитеты. Голос в защиту Сергея подняли его земляки. Был создан специальный фонд для сбора пожертвований для его освобождения. Кампания нарастала по мере приближения суда. Его заседание открылось в Вильно 20 июня 1936 года. Приговор – смертная казнь через повешение. Ho массовое движение трудящихся многих стран за отмену смертного приговора не прошло бесследно. 29 февраля 1937 года апелляционный суд отменил приговор Виленского окружного суда и приговорил Притыцкого к пожизненному заключению.
В сентябре 1939 года после нападения фашистской Германии на Польшу Сергей Осипович в числе других заключенных вырвался на свободу из Равичской тюрьмы, где отбывал наказание. Вернулся в родные места. Активно включился в строительство новой жизни.
В 1940-41 годы Сергей Притыцкий был заместителем Белостокского облисполкома. В годы войны он служил в Красной Армии, участвовал в организации партизанского движения в Белоруссии и Польше.
В послевоенные годы трудился первым секретарем Гродненского, Барановичского, Молодечненского и Минского обкомов партии ЦК КПБ, был на профсоюзной работе. Впоследствии его избрали на высокий пост Председателя Президиума Верховного Совета БССР.
Сергей Осипович скоропостижно скончался 13 июня 1971 года. Проводить его в последний путь пришли тысячи минчан, земляки, соратники по борьбе и созидательному труду. В этот день глубоко скорбел народ.
Татьяна Ивановна Притыцкая, вдова Сергея Осиповича, рассказывала:
«Вместе мы прожили почти тридцать лет, прожили дружно. Можно сказать, душа в душу. Вырастили двоих дочерей. Я много раз просила его написать мемуары. Ведь жизнь его действительно была интересной и поучительной. Если не было времени, предлагала сама записывать воспоминания. Ho Сергей Осипович отговаривался, оставлял это на потом. Только в конце жизни, а кто знал, что он умрет, не дожив даже до шестидесяти, написал страниц семьдесят текста…».
Беларусь помнит и будет помнить Сергея Осиповича Притыцкого, который прожил огненную, легендарную, достойную жизнь. Всего себя отдал народу и Родине. Такие люди не уходят в небытие. Они всегда остаются в памяти людской и в истории…