Краткий очерк жизни выдающегося белорусского деятеля.

Сергей Осипович Притыцкий родился в деревне Гаркавичи Сокольского уезда Гродненской губернии 19 января (1 февраля) 1913 года. Уже в раннем детстве ему пришлось познать горечь жизни бедняка. Позднее он писал о том, что «на своей спине почувствовал социальный гнет и классовую несправедливость». Ираида Осиповна Царюк, младшая сестра Притыцкого, доктор исторических наук, профессор, которая работала в БГУ имени Ленина преподавателем, заведующей кафедрой, деканом исторического факультета, вспоминает

– Наша семья в годы Первой мировой войны, как и многие белорусские и польские семьи, эмигрировала на Восток. Несколько лет жили в Пензенской губернии. Отец работал сторожем в школе. В 1921 году вернулись в родную деревню. Ho жили бедно. После известных событий деревня отошла к Польше. Брат Сергей, как и другие дети, был вынужден работать. Сначала пастухом, потом батраком. В нашей деревне было домов сто – сто десять. Там жили белорусы. В Польше на нас смотрели как на изгоев. Тем более что мы вернулись из России. В тридцатые годы отношение к белорусам со стороны польских властей было достаточно жестоким. Мы были людьми второго сорта. Я училась в польской школе, белорусских просто не было. Нас заставляли ходить в костел. Если учитель слышал, что дети говорят по-белорусски, бил по рукам линейкой, да так, что ученик не мог несколько дней взять в руки ручку.



Решающую роль в избрании жизненного пути, по словам Сергея Осиповича, сыграло воздействие на него брата Александра, который хорошо помнил события Октябрьской революции, с 1923 года стал членом КПЗБ и работал секретарем Гродненского подпольного окружного комитета партии. Bo время Великой Отечественной войны Александр Притыцкий был расстрелян гитлеровцами…

Сергей рано приобщился к подпольной работе, выполнял отдельные поручения местной партячейки. Уже в 1928 году он был взят на учет в полиции как подозреваемый «в коммунистическом заговоре». В 1931 году вступил в комсомол, а через некоторое время его избрали секретарем райкома, затем – Гродненского окружкома КСМЗБ. В 1932 году приняли в ряды Компартии Западной Белоруссии.

Первый арест Сергея Притыцкого последовал 9 июня 1933 года в местечке Озеры Гродненского района. Пытками добивались нужных показаний. Не получилось. Бросили в камеру к уголовникам. За неимением улик в конце октября власти вынуждены были освободить его под надзор полиции. А через год он перешел на нелегальное положение. Организовывал забастовки в Белостокском воеводстве и на Слонимщине.

Полиция тем временем прибегала к прямому террору, к изощренным провокациям, засылая в ряды Компартии тайных агентов. Самым грозным из них оказался Яков Стрельчук. В результате его предательства в комсомольских и партийных организациях шли массовые аресты, в тюрьмы были брошены сотни членов КПЗБ и КСМЗБ.

Уничтожить Стрельчука прямо в зале суда, когда тот давал показания против коммунистов, вызвался Притыцкий. В январе 1936 года о своем намерении он сообщил при встрече в Вильно с секретарем ЦК КСМЗБ Николаем Дворниковым.

O выполнении задания по уничтожению провокатора Сергей Притыцкий писал: «Направив один пистолет под правое ухо, а другой – в спину, я нажал на оба курка одновременно. Прозвучали два выстрела. Стрельчук корчился у меня под ногами. Для большей уверенности я послал ему еще две пули в спину. Начались допросы. Они проводились по нескольку раз в неделю до июня месяца. Во время этих допросов узнаю, что провокатора, оказывается, я не убил. Он получил две пули в голову и одну в руку, но остался жив…».