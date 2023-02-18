18 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет первый заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Иванович КОЗЕЛ.
Курирует вопросы: развития агропромышленного комплекса области, продовольственных ресурсов, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, семеноводства, рыбоводства, пчеловодства, мелиорации, химизации, земельных отношений, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, геодезии и картографии, гидрометеорологии.