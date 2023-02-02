2 февраля в 10 часов 15 минут в Буда-Кошелевский РОЧС от прохожих поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: г. Буда-Кошелево, улица 50 лет Октября, дом 1.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что идет дым из квартиры, расположенной на первом этаже.

В результате пожара уничтожены вещи б/у на площади 1.5 кв. метра в жилой комнате 3х4 метра, закопчены стены и потолок в квартире.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС Напоминает:

— неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности;

— соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не допускайте курения в неустановленных местах, в том числе – в жилых помещениях, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Следите за тем, чтобы спички и сигареты после использования были полностью потушены. Помните: одна непотушенная сигарета может загубить не одну человеческую жизнь!

— установите автономный пожарный извещатель – гарант Вашей безопасности! Оградите от беды себя и тех, кто вам дорог!