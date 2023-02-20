20 февраля отмечается День леденцовых петушков — праздник детства, счастливых воспоминаний и ностальгии по времени, когда деревья были большими.

Конфеты из жженого сахара наши предки начали варить еще в XV веке. Леденцы, которым придавали форму петушков, елей, рыбок или домиков, были популярны как у знати, так и у простонародья. На лубочных картинках часто встречаются изображения детей, гуляющих по ярмарке с карамелью на палочке. Кроме вкусовых характеристик, десерт отличался целебными свойствами — жженый сахар помогал при простуде с кашлем.

Интернет пестрит рецептами приготовления карамели на палочке из растопленного сахара. Они просты и не требуют особого кулинарного мастерства. Приготовлением лакомства в честь праздника занимаются 20 февраля кондитеры и обычные сладкоежки, которые делают петушков в домашних условиях. Наши предки варили эти конфеты не только из сахара, но и из патоки и меда, а полученную смесь разливали в изготовленные из дерева формочки.

Огромной популярностью сладкие петушки пользовались у детей в Советском Союзе. Фабричные желтые, красные, оранжевые и зеленые леденцы продавались в магазинах и на рынках, самостоятельно готовились хозяйками на кухнях. Петух, который ассоциировался у славян с Ярилой и Даждьбогом, с давних времен почитался как священная вещая птица. Не удивительно, что для иностранцев он стал таким же символом Руси, как балалайка или валенки. Поэтому леденцы на палочке в виде рыбок, домиков и других форм назывались петушками. Популярность этого лакомства в эпоху всеобщего советского дефицита объяснялась его натуральным составом, доступностью и невысокой ценой. В современной России о традиционном угощении из жженого сахара или патоки вспоминают не только в честь праздника 20 февраля.Современный календарь пестрит забавными и подчас нелепыми праздниками. Чего не скажешь о Дне леденцовых петушков, который ежегодно отмечается 20 февраля. Этот праздник отзывается в сердце предвкушением радости и счастья, навевает легкую грусть и сладкие воспоминания о детстве с любимым угощением — карамелью на палочке.