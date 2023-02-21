Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП), из медицинской проблемы давно превратились в социальную, поскольку их распространение обусловлено не только медицинскими и биологическими факторами. Важнейшее значение здесь имеют современные социальные, экономические, культурные и демографические изменения в обществе. Необходимо учитывать и широкую распространенность ИППП, и высокую вероятность достаточно тяжелых последствий как для самого заболевшего, так и для общества в целом.

В группу ИППП входят:

 сифилис и мягкий шанкр, которые способны вызывать серьёзные

осложнения, поражая сердечно-сосудистую, нервную и другие

системы органов:

 гонорея, трихомониаз, хламидиоз, мико- и уреаплазмоз,

вызывающие в мочеполовой системе воспалительные заболевания, способные привести к бесплодию и, в некоторых случаях, к инвалидности;

 вирусные инфекции: герпес половых органов, контагиозный моллюск, вирусные гепатиты В и С, вирус папилломы человека (ВПЧ), который может вызывать такие изменения покровных тканей, на основе которых в дальнейшем может развиться рак, и, наконец, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);

 грибковые заболевания, например, кандидоз, или «молочница», и другие.

Опасность заражения этими инфекциями вполне реальна для любого человека.

Заразиться ИППП можно при любых видах сексуальных контактов, так как половой — основной путь передачи инфекции. Однако, если учесть, что поражаться могут и ротовая полость, и прямая кишка, а при сифилисе и ВПЧ практически любой участок кожи и слизистых, возможно заражение ИППП даже при бытовом контакте, например, поцелуе.

Риск заражения ИППП повышается при:

 раннем начале половой жизни,

 незащищенных половых контактах,

 частой смене половых партнеров,

 употреблении алкоголя и наркотиков,

 иммунодефицитных состояниях,

 наличии сопутствующей ИППП.

Каждая ИППП обладает своими особенностями, но, в целом, можно выделить ряд наиболее часто развивающихся симптомов:

 появление выделений из мочеиспускательного канала,

 покраснение, появление трещин, язвочек в области половых органов,

 расстройства мочеиспускания: частые позывы, боль и резь.

 увеличение и, часто, болезненность паховых лимфатических узлов.

В то же время необходимо помнить о коварстве ИППП, которое заключается в том, что заболевание может протекать совершенно бессимптомно, то есть без каких-либо внешних проявлений.

Обычно ИППП протекают длительно и волнообразно. Самопроизвольного излечения не бывает. Отсутствие лечения или самолечение, в том числе по совету лучших друзей и родных, могут привести к весьма тяжелым осложнениям.

Чем раньше заболевший обратится к врачу, тем выше вероятность его полного излечения.

Если у Вас возникло подозрение, что Вы могли заразиться ИППП или больна Ваша партнерша, правильнее всего будет обратиться к врачу в специализированную медицинскую клинику — кожно-венерологический диспансер, что обеспечит правильное обследование и лечение, в том числе анонимно, не называя своего имени.

Всегда лучше и проще предупредить болезнь, чем лечиться от неё, даже успешно.

Чтобы уменьшить риск заражения, помните о правилах профилактики:

 имейте одного полового партнера. При взаимном сохранении верности, в таком случае вероятность заразиться ИППП стремится к нулю;

 используйте презервативы, соблюдая правила обращения с ними;

 откажитесь от интимных контактов, если у Вас или у Вашей партнерши

есть какие-либо высыпания на половых органах или во рту, а также выделения из мочеполовых путей.

Если произошел половой контакт со случайной партнершей, нужно как можно быстрее опорожнить мочевой пузырь, снять загрязненное белье, вымыть половые органы теплой водой с мылом, просушить чистой салфеткой и обработать каким-либо антисептиком — мирамистином, хлоргексидином.

ПОМНИТЕ! При своевременном обращении в большинстве случаев результат лечения больных с ИППП оказывается успешным, поэтому, при необходимости, обращайтесь к врачу-специалисту!

21 февраля в рамках проведения Единого дня здоровья по профилактике инфекций, передающихся половым путем в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «горячая» линия с врачом- дерматовенерологом Курильчик С.А. по телефону 7-00-48 с 8.00 до 9.00.

Врачом- дерматовенеролог Курильчик С.А