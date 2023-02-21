Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП), из медицинской проблемы давно превратились в социальную, поскольку их распространение обусловлено не только медицинскими и биологическими факторами. Важнейшее значение здесь имеют современные социальные, экономические, культурные и демографические изменения в обществе. Необходимо учитывать и широкую распространенность ИППП, и высокую вероятность достаточно тяжелых последствий как для самого заболевшего, так и для общества в целом.
В группу ИППП входят:
сифилис и мягкий шанкр, которые способны вызывать серьёзные
осложнения, поражая сердечно-сосудистую, нервную и другие
системы органов:
гонорея, трихомониаз, хламидиоз, мико- и уреаплазмоз,
вызывающие в мочеполовой системе воспалительные заболевания, способные привести к бесплодию и, в некоторых случаях, к инвалидности;
вирусные инфекции: герпес половых органов, контагиозный моллюск, вирусные гепатиты В и С, вирус папилломы человека (ВПЧ), который может вызывать такие изменения покровных тканей, на основе которых в дальнейшем может развиться рак, и, наконец, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);
грибковые заболевания, например, кандидоз, или «молочница», и другие.
Опасность заражения этими инфекциями вполне реальна для любого человека.
Заразиться ИППП можно при любых видах сексуальных контактов, так как половой — основной путь передачи инфекции. Однако, если учесть, что поражаться могут и ротовая полость, и прямая кишка, а при сифилисе и ВПЧ практически любой участок кожи и слизистых, возможно заражение ИППП даже при бытовом контакте, например, поцелуе.
Риск заражения ИППП повышается при:
раннем начале половой жизни,
незащищенных половых контактах,
частой смене половых партнеров,
употреблении алкоголя и наркотиков,
иммунодефицитных состояниях,
наличии сопутствующей ИППП.
Каждая ИППП обладает своими особенностями, но, в целом, можно выделить ряд наиболее часто развивающихся симптомов:
появление выделений из мочеиспускательного канала,
покраснение, появление трещин, язвочек в области половых органов,
расстройства мочеиспускания: частые позывы, боль и резь.
увеличение и, часто, болезненность паховых лимфатических узлов.
В то же время необходимо помнить о коварстве ИППП, которое заключается в том, что заболевание может протекать совершенно бессимптомно, то есть без каких-либо внешних проявлений.
Обычно ИППП протекают длительно и волнообразно. Самопроизвольного излечения не бывает. Отсутствие лечения или самолечение, в том числе по совету лучших друзей и родных, могут привести к весьма тяжелым осложнениям.
Чем раньше заболевший обратится к врачу, тем выше вероятность его полного излечения.
Если у Вас возникло подозрение, что Вы могли заразиться ИППП или больна Ваша партнерша, правильнее всего будет обратиться к врачу в специализированную медицинскую клинику — кожно-венерологический диспансер, что обеспечит правильное обследование и лечение, в том числе анонимно, не называя своего имени.
Всегда лучше и проще предупредить болезнь, чем лечиться от неё, даже успешно.
Чтобы уменьшить риск заражения, помните о правилах профилактики:
имейте одного полового партнера. При взаимном сохранении верности, в таком случае вероятность заразиться ИППП стремится к нулю;
используйте презервативы, соблюдая правила обращения с ними;
откажитесь от интимных контактов, если у Вас или у Вашей партнерши
есть какие-либо высыпания на половых органах или во рту, а также выделения из мочеполовых путей.
Если произошел половой контакт со случайной партнершей, нужно как можно быстрее опорожнить мочевой пузырь, снять загрязненное белье, вымыть половые органы теплой водой с мылом, просушить чистой салфеткой и обработать каким-либо антисептиком — мирамистином, хлоргексидином.
ПОМНИТЕ! При своевременном обращении в большинстве случаев результат лечения больных с ИППП оказывается успешным, поэтому, при необходимости, обращайтесь к врачу-специалисту!
21 февраля в рамках проведения Единого дня здоровья по профилактике инфекций, передающихся половым путем в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «горячая» линия с врачом- дерматовенерологом Курильчик С.А. по телефону 7-00-48 с 8.00 до 9.00.
Врачом- дерматовенеролог Курильчик С.А