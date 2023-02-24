В мире много праздников, которые заставляют улыбаться и совершать нелепые поступки. Одним из них является милый и трогательный День полосок и пятнышек, который отмечается 24 февраля. В честь забавного торжества кто-то надевает на себя одежду, напоминающую раскраску жирафов, тигров и леопардов. А кто-то идет с детьми в зоопарк полюбоваться зебрами и представителями семейства кошачьих.

В честь забавного праздника 24 февраля родители читают детям стихотворения о зебрах, леопардах, лесных кабанах, жирафах и тиграх. Взрослые рассказывают малышам о том, что означает и зачем нужна такая необычная раскраска диким животным. Черно-белые полоски зебры, как выяснили ученых, защищают их от укусов слепней. А еще такая расцветка не позволяет глазам (зрительному анализатору) хищника увидеть животное целиком, а разделяет его на части, тем самым сохраняя жизнь. Пятнистый узор на шкуре жирафа неповторим и уникален, как и отпечатки пальцев у человека.

В честь праздника можно поехать на ипподром или в конный клуб и покататься на лошадях. Но не на обычных, а на пятнистых. В известной песне Салтыкова о конях в яблоках упоминаются светло-серые лошади с разбросанными по шкуре белыми пятнами, напоминающими известный фрукт. Такая масть не дается скакунам от рождения, а проявляется по мере взросления. Рисунок в виде отметин по бокам у гнедых и вороных коней чем-то похож на свисающие плоды яблонь, расположенные в определенной последовательности.

Празднование 24 февраля Дня полосок и пятнышек оставляет большой простор для проявления фантазии. Каждый, кто захочет отметить его, найдет возможность сделать это весело и интересно, привлекая к процессу членов семьи и друзей от мала до велика.