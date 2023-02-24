В заседании приняли участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Елена Филипович.

Мероприятие началось с вручения благодарности районного исполнительного комитета начальнику районной энергогазинспекции Василию Пырху за многолетнюю плодотворную работу, профессионализм и в связи с 55-летием со Дня рождения. Заслуженную награду юбиляру вручил председатель райисполкома Анатолий Гапоник.

На заседании районного исполнительного комитета рассмотрели ход подготовки сельскохозяйственных организаций района к весенне-полевым работам, создание кормовой базы для общественного животноводства. Подвели итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц, поступивших в районный исполнительный комитет в 2022 году.