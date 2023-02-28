Финал конкурса состоится в ГУ «Национальная библиотека Республики Беларусь»

Начало 11.00 час.

В конкурсе будет представлено 129 проектов-финалистов работы которых будет оценивать экспертный совет.



Гомельскую область представят:

— Проект «Invira»;

— Якард (YACARD);

— Хирургический инструмент по наложению швов с механизмом,

— Получение нового эффективного удобрения из органических отходов животноводства и гидролизного лигнина;

Мультимедийное руководство по эксплуатации сложных технических объектов с использованием 3D моделирования;

— Манипулятор;

— Энергомодуль;

— Мобильное приложение для семейной безопасности «Береги меня!»;

— Акустический огнетушитель.

В секции «Реализовано» наша область представит проект «Автобус предсказаний».

Проект Якард в финале республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» представит уроженец Буда-Кошелева Ян Гулевич.





Пожелаем удачи нашим ребятам и надеемся, что Гомельская область в этом году окажется первой!