Финал конкурса состоится в ГУ «Национальная библиотека Республики Беларусь»
Начало 11.00 час.
В конкурсе будет представлено 129 проектов-финалистов работы которых будет оценивать экспертный совет.


Гомельскую область представят:
Проект «Invira»;
Якард (YACARD);
Хирургический инструмент по наложению швов с механизмом,
Получение нового эффективного удобрения из органических отходов животноводства и гидролизного лигнина;
 Мультимедийное руководство по эксплуатации сложных технических объектов с использованием 3D моделирования;
Манипулятор;
Энергомодуль;
Мобильное приложение для семейной безопасности «Береги меня!»;
Акустический огнетушитель.

В секции «Реализовано» наша область представит проект «Автобус предсказаний».

Проект Якард в финале республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» представит уроженец Буда-Кошелева Ян Гулевич.



Пожелаем удачи нашим ребятам и надеемся, что Гомельская область в этом году окажется первой!

Молодежь Гомельщины |БРСМ|