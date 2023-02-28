Финал конкурса состоится в ГУ «Национальная библиотека Республики Беларусь»
Начало 11.00 час.
В конкурсе будет представлено 129 проектов-финалистов работы которых будет оценивать экспертный совет.
Гомельскую область представят:
— Проект «Invira»;
— Якард (YACARD);
— Хирургический инструмент по наложению швов с механизмом,
— Получение нового эффективного удобрения из органических отходов животноводства и гидролизного лигнина;
Мультимедийное руководство по эксплуатации сложных технических объектов с использованием 3D моделирования;
— Манипулятор;
— Энергомодуль;
— Мобильное приложение для семейной безопасности «Береги меня!»;
— Акустический огнетушитель.
В секции «Реализовано» наша область представит проект «Автобус предсказаний».
Проект Якард в финале республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» представит уроженец Буда-Кошелева Ян Гулевич.
Пожелаем удачи нашим ребятам и надеемся, что Гомельская область в этом году окажется первой!