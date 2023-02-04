Сегодня Всемирный день борьбы против рака. Каждый год по случаю даты международное сообщество рассказывает о новых вызовах онкозаболеваний и об успехах борьбы с ними.

Подводя итоги 2021 года, белорусские онкологи отмечают снижение количества заболеваемости на 27 % по сравнению с 2020-м. Один из позитивных моментов и то, что запущенных форм рака стало крайне мало, что свидетельствует о своевременной диагностике и успехах в скрининге раковых заболеваний. Даже в условиях коронавирусной инфекции онкослужба Беларуси не прекращала и не прекращает свою работу.

Успехи белорусской онкологической медицины

В РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова за минувший год было реализовано 70 научных проектов, среди которых успешные испытания вакцины «Еленаген» — для лечения «женского» рака, внедрение ряда эндоскопических органосохраняющих операций и инвазивных вмешательств, которые позволяют положительно влиять на качество жизни онкопациента.

Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Планируем начать весьма интересный проект по карте клеточной терапии при лимфомах — это очень интересный проект по модификации геномов Т-лейкоцитов — их, по сути, обучают против определением опухолей. Их выращивают вне организма, размножают и возвращают обратно человеку. Получается огромное количество Т-лимфоцитов, которые уничтожают раковые клетки. В настоящее время это очень дорогостоящий эксперимент и используется только в отношении лейкозов. Команда подобралась очень серьезная — это наш центр и центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.

К сожалению, рак по-прежнему занимает лидирующее место среди патологий во всем мире. В минувшем году за помощью к онкологам в нашей стране обратилось порядка 43 тысяч человек. У мужчин с 2013 года «лидером» заболеваемости является рак предстательной железы, у женщин — молочной.

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