Если кто скажет, что женщина на корабле к несчастью, теперь ни за что не поверю. Героиня моего интервью в свое время встала у штурвала тонущего корабля под названием «Амипак» и не допустила неминуемого банкротства когда-то градообразующего предприятия. «Амипак» развивается, наращивает объемы производства, экспортные поставки и расширяет рынки сбыта, работает над выпуском импортозамещающей продукции. Но речь сегодня не о нем. 7 февраля антикризисный управляющий Валентина Жукова принимала слова поздравлений и цветы по случаю 55-летнего юбилея.

Я нарочно обозначила дату, дабы вселить уверенность в женскую половину читателей «Авангарда», что возраст – это всего лишь цифра в паспорте.

– Валентина Ивановна, чем запомнился юбилей?

– Было очень много внимания к моей персоне, а я, признаться, не привыкла к такому. Я человек дела, комфортнее себя чувствую в рабочей обстановке. Но, конечно, было очень приятно получить юбилейную награду по случаю празднования 85-летия со дня образования Гомельской области, а также благодарность районного исполнительного комитета.

– А вообще, дни рождения любите?

– Люблю, но только в качестве повода собраться с родными и близкими людьми. Возраст свой не скрываю, наоборот, горжусь им. Бывало, и прибавляла себе лет для солидности.

– Расскажите немного о себе. Где родились, учились, кто ваши родители?

– Родилась я в Демидовке, а позже мы с семьей переехали в Ветку, что рядом с Бушевкой. Родители мои – простые люди, работали в хозяйстве в Морозовичах: мама – бухгалтером, папа – водителем. Никто нас особо не опекал, некогда было. Присматривала за мной и двумя братьями бабушка, а я, как самая старшая, помогала ей. С отличием окончила Бушевскую школу, планировала поступать на экономический факультет в нархоз, ныне Белорусский государственный экономический университет, но не хватило одного балла. Не отчаялась, год поработала в полеводческой бригаде в Морозовичах и вскоре осуществила задуманное. Училась на повышенную стипендию, писала научные работы – неожиданно открыла в себе исследовательский запал. Одна из научных работ, кстати, была посвящена картофелеводству, поэтому даже довелось проходить практику в экспериментальной базе «Пенчин». Что тут говорить, учиться было интересно. Все мне прочили аспирантуру, но обстоятельства сложились иначе. Впрочем, я ни о чем не жалею.

Прежде чем возглавить «Амипак», работала на предприятии 25 лет. Начала карьеру в 1991 году в качестве бухгалтера, затем стала экономистом в плановом отделе, заместителем главного бухгалтера по финансам, заместителем генерального директора по экономике. С 2013 по 2016 год была финансовым директором одной из частных компаний в ОАЭ. В сентябре 2020 года, в сложный для предприятия период, вступила в должность антикризисного управляющего, предварительно пройдя четырехмесячное обучение в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации по программе подготовки временных (антикризисных) управляющих.

– Вы приняли руководство в сложный период: корабль тонул. Почему? Не страшно было?

– На тот момент нужно было действовать быстро и решительно. Страшно не было – я знала предприятие лучше, чем управляющий, назначенный судом. Для него это была всего лишь работа, а для меня нечто гораздо большее. Моя позиция была отстоять предприятие, не допустить его продажи, вывести из экономической несостоятельности. Как экономист, я видела, что «Амипак» можно стабилизировать. Я была готова дойти до председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой, а если нужно, и до Президента. Но как раз в это время в район на прием граждан приехал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Я тогда была заместителем директора по экономике и просила рассмотреть возможность дальнейшей поддержки предприятия путем продления санации на 3 года. Нас поддержали. Предприятие вошло в санацию, постепенно стали возвращаться сотрудники. Где-то семимильными шагами, где-то небольшими, но мы наладили работу, пошла положительная динамика по всем показателям. Уже в 2022 году по результатам 2021-го «Амипак» вошел в число лучших экспортеров Беларуси. Выручка за прошлый год составила Br52,9 млн., что на Br22,8 млн. больше, чем в 2021-м. Серьезно выросли показатели экспорта, достигнув $13,2 млн. (рост по сравнению с 2021 годом на $6,1). Если до санации у нас работали 286 человек, то сейчас 300.

– Я так понимаю, вы не любите много думать, предпочитаете действовать?

– Совершенно верно. Пока мы думаем, другие действуют. Я быстро принимаю решения, нет времени заниматься проволочками.

– Женщина у руля промышленного предприятия – это, скорее, исключение. С какими трудностями приходилось сталкиваться из-за того, что вы женщина?

– Действительно, приходится работать на мужской территории, но, признаться, мне комфортно. Вижу, что партнеры бывают поначалу немного шокированы, но в процессе работы это быстро проходит.

– Что нужно для успешных переговоров?

– Это бизнес, поэтому важен сугубо профессионализм, дилетантство не пройдет.

– Ваш самый значимый успех на посту.

– Еще впереди.

– Кого вы можете назвать своими учителями?

– Конечно, это руководители, под началом которых мне довелось поработать: Михаил Зенкевич и Андрей Заранкин. Каждый из них был для меня учителем, и я благодарна им за опыт. С Михаилом Иосифовичем трудилась на «Амипаке» с 1991 года. За 20 лет я научилась работать в режиме многозадачности, стала амбициознее. А еще поняла, насколько важно вникать в проблемы сотрудников, знать, чем они живут.

– Что посоветуете девочкам, которые хотят стать руководителем?

– Осознанно подойти к этому шагу. Все видят красивую обложку: ухоженную женщину в дорогом костюме, с личным водителем и автомобилем. Но чтобы занять кресло руководителя, нужно много учиться, постоянно самообразовываться, совершенствоваться. Надо много знать, в том числе дресс-код и этикет.

– А что делать, чтобы быть в такой великолепной форме? Складывается ощущение, что годы не властны над вами. Что это? Генетика, образ жизни?

– Думаю, все вместе. Я придерживаюсь здорового питания, дружу со спортом, у меня нет вредных привычек. Более того, для своих работников мы организовали на «Амипаке» занятия по фитнесу. Три раза в неделю абсолютно бесплатно любой желающий может присоединиться к нам. Поддерживать себя в форме может каждый, особенно сегодня. Главное – захотеть.

– Что вы попробовали или сделали впервые в жизни в последнее время?

– На самом деле достаточно много – сама от себя не ожидала. Начала водить машину и встала на коньки. Понравилось и первое, и второе. На коньках, правда, я пока еще не очень уверенно стою, но все впереди. А еще с октября прошлого года меня пригласили в качестве преподавателя на курсы для антикризисных управляющих, которые когда-то окончила сама.

– Вы, безусловно, сильная женщина, хотя и выглядите невероятно женственной и хрупкой. Скажите, а слабости у вас есть? Допустим, платья, туфли, аксессуары…

– Нет, что вы. Это точно не про меня. Моя главная слабость – я добрый человек. До сих пор трудно сказать «нет», но я учусь.

– Вы себе позволяете быть иногда легкомысленной?

– Никогда. Я больше скажу: у меня даже задатков таких нет.

– Горячее сердце – холодный ум?

– Так и есть.

– Это у вас от кого?

– От бабушки, думаю.

– Чего не прощаете людям?

– Лицемерия. Могу оправдать и простить трусость, предательство – мало ли в какие рамки поставили человека. Но не лицемерие.

– Как проводите свободное время?

– С семьей, конечно. Вот приучила их к балету. Когда в Гомель с гастролями приезжает Большой театр Беларуси, обязательно ходим на премьеры. Много времени стараюсь проводить с внучкой. Ей 11 лет и мы с ней очень близки. По субботам отвожу ее в Гомель на занятия в компьютерную Академию ШАГ. Это была моя инициатива, но ей очень нравится, хочет стать айтишником. А еще я много путешествую, люблю хорошие книги, фильмы.

– Можете назвать, какие?

– На самом деле их много. В юности зачитывалась «Поющими в терновнике» Колин Маккалоу. Из белорусских писателей люблю Владимира Короткевича, особенно его «Каласы пад сярпом тваім». Обожаю Булгакова, Теккерея, Ремарка. Часто перечитываю излюбленные места. А вот с наступлением зимы так и тянет перелистать Гоголя. Почему? Не спрашивайте.

Из фильмов люблю «Дневник памяти». Когда тяжело на душе, пересматриваю комедии Гайдая или «Собачье сердце». Вообще, люблю советские фильмы – в них нет пошлости, а вот в современных ее порой с излишком.

– А в соцсетях вы есть?

– Вот с ними не дружу, вышла еще в 2013-м. Времени на них жалко, впрочем, как и на TV. Надо жить своей жизнью, а не наблюдать за чужой.

– И последний вопрос: как вы все успеваете и где черпаете силы?

– Во-первых, я ощущаю колоссальную поддержку мужа, семьи, друзей и, конечно, коллектива «Амипака». А во-вторых, надо верить в себя и никогда не сдаваться. Стоит только поверить в себя, в свои силы – и, считай, дело решено наполовину. А вообще, чтобы достигать целей, нужно очень любить свою работу, свою семью и свою страну. И это не громкие слова. Важно понять: все в наших руках, никто, кроме нас, не сделает нашу жизнь лучше.

– Спасибо за интересную беседу!

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора