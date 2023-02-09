9 февраля 97-летие отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Александр Новичков.

Лидеры и представители районных общественных организаций поздравили Александра Федосовича, а также вручили памятные подарки в честь его дня рождения. За смелость, отвагу и пример патриотизма ветерана поблагодарили председатель районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, исполняющий обязанности председателя районного совета ветеранов Мария Майсейкова и представитель военкомата Анжела Венералова.

Александр Федосович в годы Великой Отечественной войны активно участвовал в партизанском движении, был награжден за труд и воинскую службу в тылу.

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора