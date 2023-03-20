Ребятам, помышляющим о творческой профессии, при поступлении в вуз, помимо тестовых испытаний, предстоит сдавать еще и внутренний экзамен. Например, мечтающим о театральных подмостках надо продемонстрировать артистические способности, а жаждущим связать жизнь с изобразительным искусством — художественные. Везде своя специфика и куча нюансов. Мы попытались вникнуть в некоторые новшества предстоящей вступительной кампании, касающиеся творческих специальностей.

Традиционно на многие специальности Белорусской государственной академии искусств складывается довольно высокий конкурс, особенно много желающих стать актерами. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Андрея Анисько , зачастую на одно место претендуют до 8—10 человек:

Спустя несколько лет возобновляется набор на «режиссуру аудиовизуального произведения», а конкретно — на профили «режиссура анимационного кино» и «режиссура документального кино». Будущих сценаристов ждут на факультете экранных искусств на специальности «кинотелеведение».

— Что касается испытаний, абитуриентам предстоит сдать русский или белорусский язык, историю Беларуси и внутренний экзамен, — говорит Андрей Анисько. — На все специальности творческие испытания проходят в три этапа. К примеру, для будущих дизайнеров первый этап — академический рисунок, абитуриентам необходимо нарисовать голову натурщика. На втором этапе их ждет испытание по живописи — натюрморт. А на третьем им предстоит составить графическую композицию на заданную тему.

Оцениваться будет каждый этап, поэтому по творчеству можно набрать до 300 баллов. А баллы ЦЭ/ЦТ и аттестата суммируются, и выводится среднее арифметическое. В результате максимальный балл, который может получить абитуриент, — 400.

За вдохновением — в Витебск

В Витебском государственном университете имени П. М. Машерова три специальности, требующие от абитуриента демонстрации творческих способностей. Одна из них — «музыкальное образование» — на педагогическом факультете.

— Поступающие на эту специальность, помимо тестирования, сдают довольно трудный внутренний экзамен. Проходит он в один день и состоит из четырех этапов, включающих устный экзамен по теории музыки, исполнение двух произведений на музыкальном инструменте и двух вокальных без аккомпанемента, а также ритмику и хореографию — абитуриент должен продемонстрировать танцевальный этюд на основе народного, классического либо современного танца или повторить предложенные экзаменатором танцевальные движения, раскрывающие хореографическую подготовку экзаменуемого, — поясняет заведующий кафедрой музыки, кандидат педагогических наук, доцент Сергей Карташев.

После окончания экзамена каждый получает одну общую оценку, которая суммируется с баллом аттестата, ЦЭ/ЦТ. В этом году на специальность «музыкальное образование» планируется набрать 20 бюджетников, но окончательные цифры приема будут утверждены 1 апреля.

Будущих дизайнеров предметно-пространственной среды и педагогов-художников («изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы») в этом витебском вузе готовят на художественно-графическом факультете. В прошлом году конкурс на бюджет здесь сложился довольно высокий: 4 и 2 человека на место соответственно.

— На обе специальности сдается рисунок. Помимо него, дизайнеры собирают композицию из 5—6 предметов. Оценивается умение использовать различные виды и формы стилизации и графической условности изображений, уравновешенность и сбалансированность всех элементов, стилистическое, цветовое и тоновое единство композиции. За каждый из этапов балл выставляется отдельно, — рассказывает декан художественно-графического факультета Елена Соколова.

Подсчеты баллов на две специальности отличаются. У дизайнеров выводится среднее арифметическое из балла аттестата, ЦЭ/ЦТ. Затем к этому прибавляют оценки за рисунок и композицию, переведенные в 100-балльную систему. А на второй специальности просто складываются все баллы.

ВНЕ КОНКУРСА

Стать студентом творческого вуза без каких-либо вступительных экзаменов тоже можно. Но для этого придется постараться. Во-первых, вне конкурса имеют право поступать ребята, награжденные (в год приема или в течение двух лет, предшествующих ему) нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі» за творческие достижения в сфере культуры. Во-вторых, победители международных, республиканских творческих конкурсов и фестивалей, олимпиад в сфере культуры (проведенных Министерством культуры в год приема или в год, предшествующий ему). Но и здесь есть ограничения. Без экзаменов такие абитуриенты могут поступить на специальности, соответствующие номинациям конкурсов, фестивалей, олимпиад, в которых они победили.

Бойцы информационного фронта

В БГУ есть несколько специальностей, при поступлении на которые проводится внутренний экзамен. Его сдают будущие журналисты, филологи и дизайнеры.

На факультете журналистики студенты будут обучаться двум специальностям: «журналистика» и «информация и коммуникация». Творческий экзамен предусмотрен только для первой. Он рассчитан на два дня и состоит из двух этапов: сочинения (предлагаются три темы на выбор, оцениваются грамотность, стиль, раскрытие темы и т.д.) и собеседования, включающего устный ответ на вопрос в билете, редактирование текста и анализ портфолио абитуриента. Последнее — показатель того, что он уже успел попробовать себя в профессии.

Формула, по которой будет выведен итоговый балл, выглядит так: ЦЭ/ЦТ по предметам (русский или белорусский язык, история Беларуси) + балл аттестата + сочинение + собеседование. Предварительно на «журналистику» будет выделено 60 бюджетных мест.

На протяжении двух лет студенты будут учиться по одной программе, а на третьем курсе разделятся по профилям, которые сейчас дорабатываются. Необходимость меняться продиктована временем, подчеркивает декан факультета журналистики Алексей Беляев:

— Все крупные медиахолдинги сейчас вещают с разных площадок. У них есть и печатные версии, и электронные — сайты, каналы на YouTube, радио, страницы в соцсетях. В связи с развитием технологий, появлением новых форматов, методов подготовки информации, распространением ее на разных площадках мы и пришли к выводу, что сегодня СМИ нужны универсальные журналисты.

КСТАТИ

В прошлом году в Белорусскую государственную академию искусств самый высокий конкурс был на специальность «дизайн виртуальной среды» — 5,5 человека на место, на «графический дизайн» — 4,6, на «звукорежиссуру» — 4 человека. А вот на «актерское искусство (драматический театр и кино)» — 3,9, и связано это с тем, что набирались две группы. Обычно «актерский» конкурс в разы выше.