Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации для малообеспеченных 15 марта, в День Конституции Беларуси. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Акция пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Малообеспеченные граждане смогут получить юридическую консультацию в области трудового, гражданского, семейного, жилищного и другого права. Устные консультации будут даны по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Подробная информация о проведении акций в каждом регионе будет размещена на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

По решению совета БРКА подобные акции адвокаты также проведут 5 мая — по случаю Дня Победы, 26 июня — Дня образования адвокатуры Беларуси, 29 сентября — Дня пожилых людей и 1 декабря — Дня юриста.

belta.by