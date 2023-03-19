Акция «Неделя леса» пройдет на протяжении апреля во всех областях Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Мацкевич.

Такое решение специалисты ведомства приняли из-за неоднородных климатических условий в стране. «Ситуация зачастую такая, что в Бресте вот-вот березовый сок пойдет, а в Витебске еще снег по колено. К примеру, в прошлом году волонтеры Витебской области участвовали в акции, когда шел снег, — пояснила Анастасия Мацкевич. — Поэтому для комфорта граждан мы решили, что Неделю леса будем проводить в течение всего апреля. В каждой области будет определена своя дата проведения. В основном мероприятия будут субботние, потому что у населения это наиболее популярный день для участия».

В этом году акция будет посвящена Году мира и созидания. На протяжении года специалисты и волонтеры будут создавать различные аллеи и высаживать деревья мира.

Информация о датах и сроках проведения акции «Неделя леса» скоро появится на официальном сайте Министерства лесного хозяйства.

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