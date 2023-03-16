«Ребенок — главный пассажир!» — под таким девизом Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие с 17 по 27 марта. Оно посвящено предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждению ДТП с участием детей-пассажиров, пропаганде использования детских удерживающих устройств. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

Сотрудники ДПС усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов и правил безопасной перевозки несовершеннолетних личным транспортом, маршрутными такси, а также организованных групп детей автобусами в нерегулярном сообщении и школьными автобусами. Кроме того, инспекторы будут дежурить на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи школ, пресекать нарушения ПДД несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей.

В период акции будет организована широкая информационная и разъяснительная работа об основных рисках и угрозах безопасности на дороге, о необходимости неукоснительного соблюдения требований перевозки несовершеннолетних с использованием детских удерживающих устройств, правилах их выбора и установки.

Госавтоинспекция призывает родителей безопасно перевозить детей, а также напомнить юным пешеходам и велосипедистам о правилах пересечения проезжей части.

За два месяца текущего года на дорогах страны погибли три ребенка (пассажиры) и 38 получили травмы. 9 из 10 таких ДТП происходят по вине взрослых.

БелТА