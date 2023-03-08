«Позавчера испытали ракету «Бук» к нашему противовоздушному комплексу. Полетела куда надо и сделала все, что надо. Поэтому у вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что за последнее время многое сделано для того, чтобы белорусская армия и силовой блок были вооружены настоящим оружием и достойно защищали Родину.

Как сообщалось, Государственный военно-промышленный комитет в мае 2022 года информировал про испытания новых ракет к комплексам «Полонез» и «Бук». «Ракетостроение на сегодняшний момент — одно из ключевых направлений Госкомвоенпрома. В мае у нас очередной этап испытаний, в августе — следующий. Думаю, в течение этого года мы по аналогии прошлого проведем несколько этапов и в конце года будем докладывать главе государства о выполнении тех задач, которые стоят в этом ключевом направлении Госкомвоенпрома», — рассказывал председатель ГВПК Дмитрий Пантус.

До этого были достигнуты договоренности между Россией и Беларусью о помощи в сфере ракетного производства. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу гособоронзаказа в мае 2022 года заявлял: «Я премьер-министру ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с Президентом России. Мы договорились однозначно: Путин, Рогозин (на тот момент глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. — Прим. БЕЛТА), Лукашенко, кто там еще были — люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца «Искандер» (российский ракетный комплекс. — Прим. БЕЛТА) примерно. И полная была поддержка, — заявил глава государства. — При мне Президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали «Искандер».