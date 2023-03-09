Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, сообщает БЕЛТА.

«В сентябре прошлого года подписано решение (на саммите ШОС в Самарканде. — Прим. БЕЛТА) о начале процедуры вступления Беларуси в члены одной из самых влиятельных организаций мира. Все процедуры проходят в ускоренном формате. Процессуальные нюансы, белорусские инициативы и в целом широкую повестку дня обсудят сегодня во Дворце Независимости», — пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Утром 9 марта с Чжан Мином уже встретился министр иностранных дел Сергей Алейник. Он подчеркнул, что Беларусь придает важное значение взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества и рассматривает данное объединение в качестве важного игрока в системе международных отношений.

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