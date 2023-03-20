Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым отметил активизацию контактов с этим российским регионом, передает корреспондент БЕЛТА.

Поприветствовав гостя, глава государства отметил, что с большим удовольствием встречает руководителя российского региона во Дворце Независимости: «Спасибо за то, что вы приезжаете в Беларусь, знакомитесь с Беларусью. Для нас это очень важно».

Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на расстояние, отделяющее Беларусь и Калмыкию, народы всегда были близкими по духу, совместной истории, воспитанию. «Наши предки вместе защищали завоевания Октября, одержали Великую Победу в борьбе с фашизмом, поднимали из руин разрушенную страну, совершая трудовые подвиги. Мы воспитаны мирно созидать, а не ломать, — заявил белорусский лидер. — Это нас объединяет, делает сильнее перед лицом всяких трудностей».

Что касается контактов с Калмыкией, то они, по словам Президента, приобретают все более активный характер. Дополнительный импульс этому придал обмен визитами делегаций в сентябре 2022 года, проведенные встречи и переговоры. «Но уверен, что настоящий экономический прорыв у нас впереди, — сказал белорусский лидер. — Выражаясь спортивным языком, наш нынешний товарооборот — это даже не первая попытка, а вообще-то разминка перед этой первой попыткой».

Бату Хасиков

«Для вашего региона у нас очень много продукции — от машиностроения до строительства, ІТ, фармацевтики и высокотехнологичного транспорта, — продолжил белорусский лидер. — В сегодняшних условиях по соотношению цена — качество это нормальный для нас с вами продукт. Наша продукция давно пользуется спросом во многих регионах России. Уверен, и вашим гражданам она хорошо знакома».

Вместе с тем в понимании белорусской стороны назрела необходимость перехода от разовых торговых сделок к долгосрочным контрактам, создания ремонтной базы и складов запасных частей, укрепления производственной кооперации, подчеркнул Президент.

Кроме поставок сельскохозяйственной, грузовой техники, пассажирского транспорта Александр Лукашенко посоветовал главе Калмыкии обратить внимание на опыт и наработки Беларуси в агропромышленном комплексе, перерабатывающей промышленности. Тем более в Калмыкии, как и ряде других регионов России, стартовала масштабная программа строительства, и в Беларуси имеется все для этой отрасли: компетенции, техника, оборудование, материалы, а также опыт возведения различных объектов в регионах России. Есть потенциал сотрудничества также в сферах образования, спорта, туризма, медицинских услуг, культурных обменов, и Беларусь готова в самые короткие сроки рассмотреть предложения по этим направлениям.

«Думаю, что вам, как профессиональному спортсмену, будут интересны наши спортивная инфраструктура, опыт в подготовке атлетов по многим дисциплинам, организации физического воспитания молодежи. У нас в стране созданы для этого все условия», — обратил внимание Президент. В этой связи Александр Лукашенко обратился к личному опыту Бату Хасикова, который на профессиональном уровне занимался кикбоксингом, является многократным чемпионом мира в этом виде спорта. «Ваш опыт просто потрясающее значение имеет для нас, белорусов, очень большое значение. Если вы нам поможете, мы вам будем благодарны», — сказал он. Тем более глава Калмыкии в прошлом месяце лично побывал на «Минск-Арене», ледовой площадке «Олимпик-Парк» и смог убедиться, что в Беларуси есть все условия для занятий физкультурой и спортом на достойном уровне.

«Всегда рады принять международные соревнования самого высокого уровня, а также отдельные сборы российских команд. Слава богу (не было бы счастья, так несчастье помогло), мы с россиянами, спортсменами начали ближе тренироваться, соревноваться по многим видам спорта. Думаю, в этом году мы достигнем самого высокого уровня в организации этих мероприятий. И соседей будем потихоньку подтягивать к себе, а также представителей Азии, африканских государств. Если из европейцев кто-то захочет или латиноамериканцев — милости просим, мы с россиянами всегда для спортсменов открыты», — добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в организации рейса по маршруту Элиста — Минск силами российских авиаперевозчиков. «Белорусская сторона в рамках данного проекта готова обсуждать предоставление эксклюзивных преференций для российских авиакомпаний в нашем национальном аэропорту», — подчеркнул глава государства.

«Интерес, я так понимаю, должен быть у вас к Беларуси большой. Мы готовы на это отвечать в том плане и в том объеме, как это нужно будет для вас. Двери для вас, как и для всех россиян, у нас открыты. Смотрите, берите все, что нужно, из нашего опыта для вас. Нужно помочь на месте — мы с удовольствием приедем и будем оказывать соответствующую помощь и учиться у вас тому, чего нет у нас», — подытожил глава государства.

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