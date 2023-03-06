Радиационная безопасность и надежность эксплуатации АЭС является «приоритетом из приоритетов». Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам Белорусской атомной электростанции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Строительство первой АЭС — один из наиболее масштабных и технологичных проектов, который мы выполняли совместно с россиянами. Для реализации этого проекта сделано немало», — отметил глава государства. В частности, введен в эксплуатацию и устойчиво функционирует, выдавая электроэнергию в сеть, первый энергоблок. По словам Президента, с момента включения первый блок выработал уже более 12,5 млрд кВт.ч, что позволило заместить свыше 3 млрд кубометров газа и сэкономить для страны более $400 млн. «Результат неплохой для начала», — оценил белорусский лидер.

Что касается второго энергоблока АЭС, идут мероприятия этапа физического пуска, в апреле этого года запланировано включение в сеть, констатировал Александр Лукашенко.

«Я неоднократно подчеркивал, что радиационная безопасность и надежность эксплуатации атомной станции — это приоритет из приоритетов, — заявил глава государства. — Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа. Поэтому все вопросы строительства и работы атомной станции требуют особого внимания и взвешенного подхода».

Александр Лукашенко напомнил, как выступали против строительства атомной электростанции отдельные деструктивные группы, особенно в 2020 году во время предвыборной кампании. «Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию. Хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты, прежде всего, к сожалению, ближайшие наши соседи Польша и Литва, — сказал белорусский лидер. — И что сегодня? Польша запланировала строительство двух атомных станций, а может быть, и трех. Литва также заявляет о строительстве своей атомной станции. А теперь прикиньте: если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию? Или они пришли бы к власти и прикрыли эту атомную станцию, куда тогда уже было вложено около $5 млрд? Вот их лицо».

С экономической точки зрения для энергетической безопасности Президент потребовал обеспечить эффективную работу всей станции, ее скорейший выход на полную мощность. Однако делать это надо ни в коем случае не в ущерб качеству строительства, повторил свое требование Александр Лукашенко. «Я знаю, что россияне иногда стонут, что мы предъявляем им завышенные требования по безопасности. Но они должны понимать: мы чернобыльская республика, мы потерпели от взрыва на Чернобыльской атомной станции, — пояснил он. — Поэтому безопасность — вопрос номер один, и мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдения норм при строительстве».

В этой связи глава государства адресовал участникам совещания ряд основных вопросов: как обеспечена безопасность, выполняются ли все нормы и предписания при строительстве и эксплуатации станции. Президент также спросил о временных перспективах ввода второго энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию, еще раз сделав акцент на качестве строительства. «Мы ничего не скрывали и скрывать не намерены, что были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Затягивание сроков связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. Лучше на полгода — год позже, чем где-то чего-то недоработать», — сказал белорусский лидер.

«Какие меры предпринимаются для ускорения реализации этого проекта? Ведь основа (реактор, остов) — это уже создано, доведено до ума. Остались полтора — два процента каких-то недоделок по строительной части. Когда мы закончим полностью и уйдем с этой площадки? — добавил глава государства. — Я абсолютно открыт для всех ваших предложений. Если требуется моя помощь, готов сразу же принять необходимые решения».

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