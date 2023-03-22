Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает народ в Беларуси сплотиться и проявлять бдительность. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о ситуации на фоне произошедшей недавно попытки диверсии на аэродроме Мачулищи и устранении террориста в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я бы хотел, чтобы народ как-то сплотился. Люди видят все. Сейчас надо видеть все, что происходит», — сказал глава государства.

Он отметил, что произошедшие факты — это в том числе сигнал для людей. И важно проявлять бдительность. Например, при сдаче внаем квартир и в других ситуациях.

«Очень важно сейчас единство спецслужб, силового блока и нашего народа. Тогда нам будет легче», — подчеркнул белорусский лидер.

«Нам расслабляться не надо. Ни в коем случае. Ни нам, ни россиянам», — заявил Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что если ситуация, не дай бог, пошатнется в какую-то сторону, то западники мгновенно это используют против стран.

/Будет дополнено/.

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