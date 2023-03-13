Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Иране с официальным визитом. Белорусский борт номер один приземлился накануне вечером в Тегеране в Международном аэропорту Мехрабад. Сегодня Президент Беларуси проведет серию встреч с руководством этой страны. В частности, запланированы переговоры Александра Лукашенко с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси в узком и расширенном составах. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом.

По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов, в том числе комплексная дорожная карта всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.

В программе официального визита и встречи Александра Лукашенко с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Напомним, в сентябре прошлого года во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде президенты Беларуси и Ирана поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

21 февраля этого года Президент Беларуси на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри выразил уверенность, что нынешний визит в Иран и предстоящие переговоры выведут наши страны на более высокий уровень сотрудничества.

– Но главное – мы не должны потерять этот момент и это время, чтобы наладить наши отношения на более высоком уровне, – подчеркнул Александр Лукашенко на встрече с иранским дипломатом. – Ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы.

Чем интересны друг другу Беларусь и Иран

В 2021 году товарооборот между двумя странами превысил 33 млн долларов, увеличившись более чем на треть по сравнению с 2020-м. За прошлый год взаимная торговля увеличилась еще в три раза и превысила 100 миллионов долларов. В Иран поставлялись в основном калийные удобрения, специфические товары, лесоматериалы, синтетические нити. Из Ирана импортировались орехи, свежие фрукты, сливочное масло, овощи.

Уровень товарооборота между двумя странами Александр Лукашенко в ходе встречи с Саидом Яри оценил как нормальный, но вместе с тем заметил:

– Нам надо переходить от простой торговли к кооперации. Надо в Иране и в Беларуси создавать совместные производства.

Надо отметить, что Иран с населением 80 миллионов человек – весьма перспективное направление во внешнеэкономической стратегии Беларуси. Сегодня это крупнейшая экономика Ближнего и Среднего Востока, уступающая по объему ВВП в Азии только Китаю, Японии, Индии, Турции, Индонезии и Южной Корее. Иран обладает 16% мировых запасов природного газа, значительную часть которого поставляет в Турцию, Пакистан, Индию и Армению. Кроме того, на Иран приходится 10% мировых запасов нефти, что позволяет ему быть четвертым поставщиком в мире и вторым в ОПЕК. Основной покупатель иранской нефти – Китай. Кроме нефте- и газодобычи в стране развиваются и современные отрасли экономики – программирование, фармацевтика, космические исследования, атомная энергетика. Телекоммуникационный рынок ИРИ – четвертый по величине на Ближнем Востоке.

Белорусская сторона также заинтересована в развитии совместного проекта России, Азербайджана, Ирана по строительству железнодорожного и автомобильного пути «Север – Юг». Этот транспортный коридор протяженностью 7,2 тыс. км проходит от индийского порта Нава-Шева на юге Мумбаи до Санкт-Петербурга через Иран. Для перевозок используется морской, речной и железнодорожный транспорт. Основными его преимуществами перед другими маршрутами (в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал) является сокращение в два раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров по сравнению с транспортировкой по морскому пути.

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