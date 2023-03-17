Беларусь обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах развития микроэлектроники, передает корреспондент БЕЛТА.

В кооперации с отечественной гражданской и оборонной промышленностью в Беларуси создаются уникальные продукты, отметил Александр Лукашенко. Это беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, принципиально новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня и многое другое.

«Поэтому поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее. Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс. И мы его должны использовать. «Росатом», «Роскосмос», «Росэлектроника». Объемы партнерских соглашений должны только расти», — поставил задачу Президент.

По его словам, колоссальный интерес к белорусской микроэлектронике проявляют и инвесторы. «Мой недавний визит в Зимбабве, Объединенные Арабские Эмираты — прямое тому подтверждение. С нами готовы сотрудничать и хотят инвестировать в развитие нашей промышленности, в том числе микроэлектронной. Притом объемы денег даже не обсуждаются, — заявил глава государства. — Хорошие финансовые вложения — это возможность коренной модернизации производственной базы, разработки новых технологий и, как следствие, увеличение экспорта».

Александр Лукашенко подчеркнул, что ученые, конструкторы и практики должны понимать, как и в каком направлении развиваться. «Если у нас такие люди есть, то деньги для этого всегда найдутся. А такие люди есть», — добавил он.-0-