Анатолий Гапоник в рамках ЕДИ встретился с коллективом ОАО «УваровичиЭлит»

В рамках проведения единого дня информирования сегодня проходят встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами и гражданами по месту жительства. Тематика диалогов: «80 лет трагедии в Хатыни. Результаты расследования геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

Встреча с работниками ОАО «УваровичиЭлит» прошла с участием председателя райисполкома Анатолия Гапоника, прокурора Андрея Комарова, начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елены Парфененко и начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елены Степаненко.

На встрече также поднимались вопросы предстоящей посевной кампании, готовности техники и многие другие.