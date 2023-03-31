Председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник:

– Как всегда, любой тезис Президента – это путь для дальнейшего развития нашей страны. Будут не только определены задачи, но и предложены конкретные шаги по их осуществлению. Ожидаю, что в центре внимания белорусского лидера будут вопросы развития малых регионов, что, безусловно, положительным образом скажется на вопросах жизнеобеспечения граждан. Как руководитель района, где упор делается на растениеводство и животноводство, считаю, что сфера сельского хозяйства вносит значительный вклад в экономику страны. Аграрии, несмотря на непростые условия, надежно обеспечивают продовольственную безопасность. Уверен, что все зависящее от нас, будет выполнено. Белорусы должны еще больше сплотиться, трудиться и противостоять внешней агрессии. Все в наших руках.