Прошло много лет, как ушел из жизни наш коллега, верный друг, душевный человек Адам Иванович Иванов, но память о нем жива. Чем заслужил такое почтение подполковник милиции старший участковый инспектор Буда-Кошелевского РОВД?

1949 год. Стройный молодой человек стоял навытяжку в кабинете секретаря Буда-Кошелевского райкома партии Марии Громыко.

– Адам Иванович, мы хотим рекомендовать вас на службу в органы милиции, – без всякого предисловия заявила Мария Павловна. – В этом деле нужны смелые и проверенные люди, время еще неспокойное… Вы со­гласны?

– Благодарю за доверие, – ответил бывший фронтовик, орденоносец, лейтенант запаса.

Так Адам Иванов стал участковым инспектором на территории в 45 квад­ратных километров Буда-Кошелевского и Дуравичского сельсоветов. Забегая вперед, замечу, что на этом участке он прослужит более 30 лет.

Это был один из сложнейших участков – 28 населенных пунктов, 6000 человек. Поначалу оперативного опыта не хватало, но рядом с Ивановым работали асы: оперуполномоченный уголовного розыска Федор Бабичев, участковый Николай Сильченко и другие, которые преподали уроки милицейского мастерства, мужества, верности присяге и долгу.

Несколько лет в районе бесчинствовала банда Беланова, который в годы войны был полицаем. О «почерке» садиста местные хорошо знали: на лесных дорогах разбойничал, грабил, насиловал, убивал. Первую операцию по задержанию опасного бандита Адам Иванов запомнил на всю жизнь. Возглавлял опергруппу опытный чекист. На его требование открыть дверь преступник резанул автоматной очередью. Чекист погиб на месте, бандит скрылся через потайной вход.

Провал операции стал предметом серьез­нейшего обсуждения в ведомствах УВД и МГБ. Спустя некоторое время участковому вновь поступило сообщение о местонахождении преступника. На этот раз загнанный «зверь», несмотря на яростное вооруженное сопротивление, был ликвидирован.

Расслабляться было рано. Двое других вооруженных преступников, совершившие побег из мест лишения свободы, Банадысь и Черняк, представляли серьез­ную угрозу для окружающих. Адам Иванович просчитал все возможные непредвиденные обстоятельства. Но ноябрьская пятисуточная засада в копне сена ничего не дала.

Не прошло и трех дней, как Иванов доложил руководству о нахождении разыскиваемого. На этот раз операция прошла по всем правилам детективного жанра. Банадысь был взят «тепленьким» под печкой у сожительницы. Аналогичным образом задержали и Черняка, хотя тот успел оказать вооруженное сопротивление.

Далее еще засады: в лесу, землянках, сараях, подвалах. Были громкие задержания, промахи, но участковый, рано или поздно, всегда выходил победи­телем.

Адам Иванович давно усвоил: обязанностей у участкового столько, сколько статей в Уголовном кодексе. Ко всем обращениям относился внимательно, строго, хорошо знал жителей всех 28 деревень, взял на учет неблагополучные семьи, дебоширов, ранее судимых. К каждому нашел подход и доброе слово, подучетных же предупредил: спуску не будет.

На лошади или мотоцикле, попутной машине, а то и пешком, в жару и стужу Адам Иванович обеспечивал право­порядок. Помогали общественные пунк­ты охраны порядка. В них офицер концент­рировал актив – совет профилактики, товарищеский суд, добро­вольную народную дружину, депутатские группы, женсовет. Эффективным средством профилактики были и настенные газеты, «комсомольские прожекторы». В Заболотье и Хорошовке организовали клубы, где выступали юристы, лекторы-международники и, конечно, сам участковый. Вполне закономерно, что за весь 1979 год на его участке не было совершено ни одного серьезного преступления.

Пристальное внимание Адам Иванович уделял подросткам. В послевоенное время беспризорников было много. Скольких он наставил на путь истинный – не счесть. И ни один из тех, с кем он работал, не был направлен в колонию. Это дорогого стоит. Участковый не был обделен вниманием журналистов. Много публикаций было в прессе, в том числе в журнале «Советская милиция». Но Адам Иванович не зазнавался, был скромным человеком.

Истоки этой скромности вижу в его патриотизме. В 1943 году после личного обращения к Иосифу Сталину Адам Иванов в возрасте 17 лет попал на фронт. Боевое крещение прошел под Харьковом, форсировал Днепр, Южный Буг, освобождал Молдавию, Румынию, Венг­рию, был тяжело ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, многими медалями. К 14 боевым наградам добавился орден Ленина за мирный труд.

Жена, Мария Адамовна, создавала и берегла домашний очаг. Шутка ли сказать, вырастить пять сыновей, когда муж сутками на службе, и везде нужно успеть. Адам Иванович называл ее начальником домашнего штаба. Именно благодаря ее заботе всё у мужа ладилось, а сыновья – Петр, Александр, Михаил, Олег и Николай – стали достойными людьми.

Розы, гвоздики, астры, да и просто полевые цветы на его могиле – свидетельство доброй памяти. Солдатом войны и солдатом правопорядка по праву называют Адама Ивановича Иванова бывшие коллеги. Таковым он останется в памяти людской навсегда.

Источник: http://gp.by

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