Подготовку к проведению международного фестиваля искусств «Славянский базар» обсудили 29 марта на пресс-конференции в медиацентре Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Город преобразится внешне — масштабная подготовка уже стартовала с привлечением всех заинтересованных организаций и специалистов. Пока организаторы согласовывают вопросы участия в фестивале звезд эстрады, театральных, танцевальных и других коллективов, местные власти заботятся о подготовке Витебска и его площадок к приему многочисленных гостей.

«Каждый «Славянский базар» своеобразный, исключительный и несет свою изюминку. Как всегда, он будет насыщен различными околофестивальными мероприятиями. Но предстоит много работы, в частности подготовка города, чтобы гостям было комфортно, уютно и интересно. Много ремонтных работ надо выполнить, чтобы Витебск выглядел красиво. Зима все-таки приносит свои неудобства, она была довольно суровая — и морозы, и оттепели. Поэтому восстановим, все будет красиво и интересно», — сказал заместитель председателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов.

Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин отметил, что областной центр пребывает в ожидании конца зимы — не по календарю, а фактического. В ночь на 29 марта город внезапно накрыл снегопад. При этом накануне здесь был объявлен месячник по благоустройству, к которому активно подключились предприятия и организации. «Мы прекрасно представляли, что работы будет много. И учимся работать заблаговременно, поэтому еще 27 декабря прошлого года было принято решение, в котором есть приложения. Одно из них культурное и включает мероприятия, которые необходимо подготовить к «Славянскому базару» и которые будут проходить во время фестиваля. Второе предполагает работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обычно большую часть в нем занимают обязательные работы», — пояснил Виктор Глушин.

Зампредседателя горисполкома обратил внимание на то, как перезимовали дороги областного центра. По его словам, акцент будет сделан на асфальтировании дорог и устранении ям. «Мосты, в том числе их перильные ограждения, краска, ремонт — все это здесь прописано, — добавил он. — «Зеленстрой» действительно в этом году готов удивлять. Запланированы и работы по местам размещения — гостиницам, общежитиям, ведь зачастую именно по ним складывается впечатление о Витебске. Сюда же можно добавить общепит и работы по подготовке его объектов к «Славянскому базару». Мы каждый год просим придумать что-то новое, блюда, которые будут удивлять и гостей фестиваля, и жителей города».

Отдельно Виктор Глушин коснулся ремонта учреждений культуры. Самые знаковые объекты в этом списке — основные фестивальные площадки. «Концертный зал «Витебск» уже имеет новый сияющий вид, появилось информационное табло, работы здесь продолжаются, — добавил он. — Запланированы серьезные работы и в Летнем амфитеатре, на других объектах «Славянского базара».

Среди 88 пунктов плана мероприятий к фестивалю значится открытие нескольких арт-объектов. Один из низ уже известен — скульптурная композиция с макетом Витебска XIX — начала XX века, над которой работает мастер Сергей Сотников. «Наверное, впервые это делается в доступном для всех варианте: на улице Толстого, 7, можно прийти и посмотреть, как на макете появляются новые исторические здания начала XX века, а на реке Двина — мосты, которые были когда-то. Очень интересный процесс — наблюдать, как этот памятный знак создается», — подчеркнул Виктор Глушин.

Макет города — не единственное произведение монументально-декоративной скульптуры, которое должно появиться в Витебске в ближайшее время. Другие пока держат в тайне. О сюрпризах заместитель председателя горисполкома обещал обязательно рассказать сразу после получения нужных согласований и разрешений.

В пресс-конференция приняли участие заместитель председателя облисполкома Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин, директор творческого форума Глеб Лапицкий. Вопросы спикерам задавали также юные журналисты и блогеры Витебска.

XXXII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 17 июля. Продажа билетов на творческий форум стартовала 6 марта.

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