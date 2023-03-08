В Минтруда описали современную белорусскую женщину. Об этом журналистам сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

«Благодаря проводимой в нашем государстве политике в области обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, социально-экономический статус женщин, их вклад в жизнь общества и государства возрастает год из года. Сегодня в стране проживает почти 5 млн женщин. Удельный вес женщин и девочек в общей численности населения составляет 54%», — рассказал Валерий Ковальков.

«Я бы хотел кратко описать портрет современной белорусской женщины, — дополнил замминистра. — Средний возраст — 43 с небольшим года. По уровню образования среди занятых более 40% имеют высшее образование. Большинство женщин работают в сфере здравоохранения или образования, занимаются финансовой или страховой деятельностью. Женщины являются активными интернет-пользователями. В 2022 году почти 90% женщин пользовались сетью ежедневно. Физически активны — каждая четвертая женщина в возрасте от 16 лет занимается физкультурой или спортом. В 2022 году почти 60% занятых в экономике женщин в возрасте 20-49 лет имели несовершеннолетних детей».

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