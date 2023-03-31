По данным Всемирной организации здравоохранения каждый год в мире около 5 миллионов человек погибают в результате травм или несчастных случаев. Это примерно 9% от количества смертей в мире в целом. Это цифра заставляет проводить целый ряд мероприятий, направленных на профилактику травматизма.

Особенно тяжело осознавать, что от травм и несчастных случаев погибает больше детей, чем от всех вместе взятых инфекционных заболеваний. Из них около 70% — мальчики; 20% — дети до года; 40% детей погибает с 10 до 17 часов дня, когда они предоставлены сами себе. Ещё страшнее, когда ребёнок погибает или травмируется, будучи рядом с взрослым (отвлёкся, был занят и т.д.). И как бывает больно и обидно, когда Вы знаете, что трагедия могла быть предотвращена!

Детский травматизм — одна из прогрессирующих социальных проблем, которая угрожает здоровью и жизни детей. Травматизм и насилие являются главными причинами гибели детей во всем мире.

Основными причинами детского травматизма являются:

— возрастные особенности ребёнка (активное познание окружающего мира, любопытство, отсутствие инстинкта самосохранения, недостаточная координация движений, замедленная реакция и т.д.);

— отсутствие порядка в содержании домового хозяйства и при осуществлении строительно-ремонтных работ (незакрытые выходы на крыши, незащищённые перила лестничных проёмов, открытые люки подвалов, колодцев; не ограждённые траншеи при земляных работах; отсутствие ограждений по периметру возводимых или ремонтируемых зданий; небрежное хранение материалов на стройках и др.);

— недостаточный надзор за ребёнком;

— недостаток специальной мебели и ограждений в квартирах, на игровых площадках;

— отсутствие навыков правильного поведения в местах общего пользования (несоблюдение правил дорожного движения, правил поведения при купании и др.), дефекты воспитания дома и в школе, баловство и др.

Работа родителей по профилактике травматизма должна идти в 2 направлениях:

1) устранение травмоопасных ситуаций;

2) систематическое обучение детей основам профилактики травматизма.

Важно при этом не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя правильно. Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. Школьникам необходимо напоминать о правилах поведения в стенах учебного учреждения, особенно на уроках физкультуры, правила безопасного поведения на дороге, во время купания в открытых водоемах. Взрослые, должны знать о том, что особенно внимательными надо быть с маленькими детьми, нельзя оставлять их без присмотра.

Иногда бывает полезно рассказать школьнику о несчастных случаях, происшедших с другими детьми. Чтобы этот рассказ запомнился ребенку и принес реальную пользу воспитанию навыков правильного поведения, необходимо предоставить ему возможность самому разобраться в причинах несчастья. Ребенок должен понять, как можно было бы в данной ситуации избежать опасности. Именно такой подход убедит его в том, что опасность всегда можно предотвратить.

Конечно, полностью исключить детский травматизм невозможно – от несчастного случая, увы, не застрахован никто. Но задача родителей максимально обезопасить своего ребёнка. Ведь большинство травм происходит по вине родителей – недоглядели, не объяснили. Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не забывайте, что пример взрослого для ребёнка заразителен.

Родители не должны равнодушно проходить мимо небезопасных шалостей детей, их долг предотвратить беду, даже если она угрожает чужому ребенку!

УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» и ГУ «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии»