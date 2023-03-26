«Белавиа» сегодня перешла на летнее расписание, которого будет придерживаться до 28 октября, сообщает БелТА со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании.

При этом авиакомпания напомнила, куда можно улететь с «Белавиа». Прямые регулярные рейсы есть в Баку, Ереван, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Москву (аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково), Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Казань, Нур-Султан, Стамбул, Ташкент, Туркменбаши.

Также есть рейсы в два города ОАЭ: Дубай и Шарджу.

Источник: http://gp.by

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