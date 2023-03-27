Крупнейший банк страны рассказал об изменениях, которые начнут действовать с апреля и коснутся правил зачисления наличных средств на счета физлиц в кассах – при проведении операции на сумму свыше установленного лимита у клиента будут требовать паспорт.

Как сообщила пресс-служба «Беларусбанка», с 1 апреля меняются правила приема денежных средств в своих кассах.

Если клиент захочет внести наличные на сумму свыше 50 базовых величин – 1850 белорусских рублей на 27 марта 2023 года – для зачисления на банковский счет физлица, которое не является индивидуальным предпринимателем, то для этого ему придется предъявлять документ, удостоверяющий личность.

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