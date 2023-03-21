К 2025 году все потребители Беларуси будут использовать воду из подземных источников. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель генерального директора «Белводоканала» Ирина Ровбо, передает корреспондент БЕЛТА.

«Водоснабжение населения Беларуси осуществляется преимущественно из подземных источников. Только в Минске наряду с подземными частично используются поверхностные источники — это порядка 30% водоснабжения города. До 2025 года запланирован перевод Минска на подземные источники. Значит, к 2025 году все потребители Беларуси будут использовать воду из подземных источников хорошего качества», — сказала Ирина Ровбо.

Вместе с тем в Беларуси подземные источники характеризуются повышенным содержанием железа и основной задачей является обезжелезивание воды. Уже не первую пятилетку данная задача реализуется посредством подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». «Начиная с 2016 года построено более 1 тыс. станций обезжелезивания. В этом году запланировано строительство еще 147», — отметила заместитель гендиректора.

Сегодня обеспечение населения централизованными системами водоснабжения и водоотведения составляет 91,7%, при этом качественной питьевой водой обеспечены 97,1% населения. В Беларуси эксплуатируется порядка 41 тыс. км сетей водоснабжения, более 10 тыс. артезианских скважин. Ежедневно населению и промпредприятиям подается около 1,5 млн куб.м воды.

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