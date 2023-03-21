Белорусская железная дорога на летний период назначила поезд в сообщении Минск/Гомель — Анапа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В первый рейс поезд №490/489 Минск/Гомель — Анапа отправится из Минска 5 мая в 10.58 (из Гомеля — в 15.40) и прибудет в Анапу 7 мая в 10.37. Из Анапы поезд отправится в этот же день 7 мая в 21.33 и прибудет в Гомель 9 мая в 14.08, а в столицу Беларуси — в 18.59. Далее он будет курсировать через день по нечетным числам месяца из Минска до 27 сентября, из Анапы — до 29 сентября.

В пресс-центре отметили, что кроме увеличения частоты курсирования поезда также в этом году сокращено время нахождения его в пути более чем на два часа в обоих направлениях.

Кроме того, для пассажиров БЖД организована возможность круглогодичного проезда на курорты Краснодарского края, такие как Адлер, Сочи, Туапсе, поездом №302/301 Минск/Гомель — Адлер формирования БЖД отправлением из Минска и Адлера по четным числам месяца.

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте pass.rw.by, с помощью официального мобильного приложения «БЧ.Мой поезд» и по телефону контакт-центра БЖД 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 222 39 25 47).

belta.by