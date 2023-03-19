Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда для обеспечения перевозок пассажиров в дни православной Пасхи, Радуницы и майских праздников, сообщили БелТА в пресс-центре БЖД.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока с 14 по 16 апреля внутри страны дополнительно назначены поезда в сообщении Минск — Брест, Минск — Гомель, а 15 апреля — в сообщении Минск — Пинск. Также в эти дни ряд электропоездов бизнес-класса в сообщении Минск — Брест, Минск — Гомель и Минск — Калинковичи будет курсировать сдвоенными составами.

Кроме того, на Радуницу, с 21 по 26 апреля, назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Могилев, Минск — Пинск, Гродно — Орша — Кричев, Витебск — Минск — Гродно и Минск — Коммунары.

Также в выходные дни на Радуницу и майские праздники назначены дополнительные поезда для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров в международном сообщении. По маршруту Минск — Санкт-Петербург 21, 23 и 24 апреля, 5 и 7 мая назначен поезд №250 Минск — Санкт-Петербург отправлением из Минска в 19.15, а 22, 24 и 25 апреля, 6 и 8 мая — поезд №249 Санкт-Петербург — Минск отправлением из Санкт-Петербурга в 20.13.

Также 1, 7, 8 и 9 мая назначен поезд №236 Брест — Москва отправлением из Бреста в 13.12, а 2, 9 и 10 мая — поезд №235 Москва — Брест отправлением из Москвы в 14.06. 8 и 9 мая назначен поезд №232 Минск — Москва отправлением из Минска в 23.14, 9 и 10 мая — поезд №231 Москва — Минск отправлением из Москвы в 18.17, а 8 мая — поезд №237 Москва — Брест отправлением из Москвы в 11.16. Назначены также поезда по маршруту Полоцк — Витебск — Москва с 27 апреля по 9 мая — №239 Полоцк — Москва и с 28 апреля по 10 мая — №240 Москва — Полоцк отправлением из Москвы в 23.41.

Кроме того, в зависимости от спроса на перевозки будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах.

Источник: http://gp.by

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