Какими событиями вошла в историю Беларуси дата 25 марта 1918 года?

25 марта 1918 года белорусская земля находилась под немецкой оккупацией. В этот день никто из «нацыянальна свядомых» не воевал с оккупантами, не требовал убрать «немецкий сапог со священной белорусской земли», наоборот: они хотели узаконить иностранную оккупацию под видом Белорусской Народной Республики.

Вот текст телеграммы Рады БНР немецкому кайзеру Вильгельму:

«Рада Беларускае Народнае Рэспублікі, як выбраная прадстаўніца Беларускага Народу, зварачаецца да Вашай Імпэратарскай Вялікасьці з словамі глыбокае падзякі за вызваленьне Беларусі нямецкімі войскамі з цяжкага ўціску, чужога пануючага зьдзеку і анархіі.

Рада Беларускае Народнае Рэспублікі дэкляравала незалежнасьць цэлае і непадзельнае Беларусі і просіць Вашую Імпэратарскую Вялікасьць аб абароне у яе кіраваньнях дзеля ўмацаваньня дзяржаўнае незалежнасьці і непадзельнасьці краю у сувязі з Германскай Імпэрыяй.

Толькі пад абаронай Германскай Імпэрыі бачыць край сваю добрую долю у будучыні».

Вот только совсем непонятно, о каком освобождении и уж тем более о какой доброй воле шла речь. Уже к этому времени оккупанты создали в Минске два концлагеря, где содержалось 3600 человек. В том числе и за счет ограбления богатств белорусской земли росли прибыли германских компаний «Феникс», «Бохумер Ферейн», «Хеш» и других. Беспощадному разорению подверглась Беловежская пуща.

105 лет назад реальным государством Белорусская народная республика не стала. Она не имела ни границ, ни суверенитета, лишь слепо преклонялась перед оккупантами.

Прошло более века. К сожалению, ничего не изменилось. По по-прежнему находятся те, кому выгодно отмечать дату неудачной попытки создания независимого белорусского государства. Они стремятся, чтобы эта неудачная попытка транслировалась и дальше, чтобы белорусская государственность ослаблялась. Об этом сказал историк, ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович: «Покровителям нашей оппозиции, очевидно, выгодно, чтобы эта дата звучала, позиционировалась, потому что они не настроены на то, чтобы Беларусь была реальным государством, сильным, процветающим. Им надо слабая, послушана Беларусь, которая будет исполнять указания извне. То, что фактически и происходило в то время – в 1918 году».

Одного они не могут понять: сильное суверенное государство, которым и является сегодня на международной арене Беларусь, им никогда не одолеть.

Мнение

Станислав Сильченко, учитель истории СШ №1 г. Буда-Кошелево:

– 25 марта в определенных кругах отмечают как праздник. Но едва ли это можно считать таковым. Конечно, 1917-1918 годы – это время активных попыток реализовать белорусскую национальную государственность. Революция активизировала политические силы, которые высказывали разные идеи о том, в каком виде строить государственность на территории Беларуси.

25 марта 1918 года Рада БНР принимает 3 уставную грамоту БНР, в которой провозглашалась независимость Белорусской Народной Республики. Смелое заявление, особенно в условиях немецкой оккупации. Деятели, которые заявляли о свободной, независимой Беларуси, первым делом обратились за помощью к оккупационным властям с просьбой о признании, что уже само по себе большое противоречие. Юридически немцы не признали БНР, не говоря уже о всеобщем признании. БНР имело некоторые полномочия в сфере торговли, образовании и книгоиздании, но говорить о суверенитете не приходится. Отсутствовали и органы местной власти, значит и осуществлять контроль за территорией, на которой была провозглашена БНР, было невозможно. Не было у БНР конституции, судебной системы, вооруженных сил, соответственно, защищать свои территории было некем. Возможно, деятели, которые покинули Беларусь вместе с немецким отступлением, надеялись на защиту со стороны Кайзеровской Германии, но ведь и Германская Империя рассматривала их как часть России. Таким образом, у БНР отсутствовали основные признаки государства. Размышления о том, что БНР стало первым белорусским государством, откровенно притянуты за уши.