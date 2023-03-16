Обсудить ситуацию в стране и мире приехали известные лидеры мнений — политологи Вадим Гигин, Алексей Дзермант и Александр Шпаковский, журналист Ксения Лебедева, депутат Игорь Завалей и замгендиректора ОАО «Камволь» Егор Макаревич.

Дискуссионные площадки организовали на базе БелГУТа, ГГУ имени Ф. Скорины, колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского и колледжа электроники и информационных технологий. По общим подсчетам, участниками информационно-просветительского проекта стали 600 студентов областного центра.

С молодежью ГГТУ имени П. О. Сухого встретились директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» политолог Александр Шпаковский и заместитель генерального директора ОАО «Камволь» Егор Макаревич. В лекционной аудитории не было свободного места — около 100 студентов различных курсов пришли пообщаться со спикерами.

— Открытый формат диалога очень важен — он позволяет познакомиться с нынешней молодежью, узнать, каким она видит свое будущее, о чем мечтает, в чем сомневается. В общем и целом — понять настроение людей и обсудить, в том числе существующие недостатки, — отметил политолог Александр Шпаковский. — Студенты — важнейшая социальная группа общества, ведь через 2—3 года займет места на предприятиях, а через 5—10 лет их возглавит. И уже она будет определять будущее нашей страны. Здесь есть и прагматичный интерес: мы бы хотели, чтобы вы сохраняли сильную и стабильную, суверенную Беларусь.

Во время дискуссии были затронуты важные темы. Например, новую редакцию Конституции, беглых оппозиционеров и тех, кто поддался их лживым речам и пустым обещаниям. Поговорили о налаживании дипломатических и экономических контактов с Россией, Китаем, ОАЭ и Ираном, перспективах вступления для Беларуси в ШОС и многое другое. Политолог открыто рассказал о последствиях санкций, которые были наложены на страну, и тех деструктивных действиях, которые предпринимают недружественные страны и их приспешники, чтобы дестабилизировать обстановку в нашем государстве.

— Сложно в одночасье переставить экономику на новые рельсы — это так. Но нам удалось достичь феноменальных успехов в торговле и услугах, экспорте сельскохозяйственной продукции, — подчеркнул Александр Шпаковский. — Надо быть готовыми к тому, что турбулентность в мире будет продолжаться ближайшее десятилетие, но Беларусь из этого шторма должна выйти сильнее. Стране нужны высококвалифицированные рабочие, потому что кадры решают все. Поэтому изучайте языки, следите за изменениями в сфере искусственного интеллекта, постоянно совершенствуйтесь.

Замгендиректора ОАО «Камволь» Егор Макаревич добавил, что новая модель, по которой сегодня ведется строительство государства, открывает множество возможностей. «У нас сегодня сильная власть, которая при кризисе сможет обеспечить белорусов необходимыми социальными благами. Но государству и экономике надо помогать развиться. Поэтому инженерные специальности сегодня востребованы как никогда», — отметил Егор Макаревич.

Студенты Политеха в свою очередь задали ряд волнующих их вопросов. Один из них прозвучал от преподавателя: «Существует ли риск разворачивания боевых действий на территории Беларуси? Гомель — пограничный город. Не хочется, чтобы его постигла участь Бреста в начале Второй мировой войны».

Андрей Шпаковский ответил на него прямо и лаконично:

— Все предельно точно и неоднократно описывал Президент: Беларусь может вступить в войну согласно Конституции только в случае нападения. Мы оставляем за собой право на превентивный удар, если точно будем знать, что в отношении нашей страны готовятся военные действия. Мы считаем, что оппоненты ограничатся только гибридными способами давления на Беларусь и не решатся на военную агрессию. Возможны ли вооруженные провокации — да. Ситуация в Мачулищах и другие это подтвердили. Но мы готовы защищать страну. Глава государства неоднократно говорил студентам, труженикам: спокойно работайте. Не волнуйтесь, ваших детей, мужей, братьев никто не собирается отправлять на войну. Не для того Президент 30 лет создавал страну, чтобы бросить ее в пламя боевых действий.

Завершением встречи стал приятный бонус — наиболее активным участникам диалога вручили майки с логотипом проекта.

Завершением встречи стал приятный бонус — наиболее активным участникам диалога вручили майки с логотипом проекта.



















gp.by