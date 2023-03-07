Сегодня центральный районный Дом культуры стал местом притяжения для лучших тружениц из различных сфер и отраслей хозяйства, активных общественниц, любимых жен, дочерей и матерей со всех уголков Будакошелевщины. Всех их, конечно же, отличают профессионализм, активная гражданская позиция, инициативность, целеустремленность и высокие показатели в работе. И повод тому весьма весомый: в преддверии Дня женщин поздравить с самым светлым, теплым и душевным весенним праздником очаровательных представительниц прекрасной половины человечества, сказать им слова благодарности за работу, заботу, терпение, внимание и доброту.

В фойе Дома культуры гостей торжества встречала выставка картин нашей талантливой землячки-самородка Екатерины Шубич, где каждый желающий мог увидеть ее работы.Также здесь разместилась красочная фотозона.

8 Марта – день особенный. Ведь это первый весенний праздник, который объединяет в себе все прекрасное, что связано с этим временем года – возрождение и расцвет, красоту и любовь, доброту и нежность, гордость и милосердие, все то, что олицетворяет образ женщины.

Конечно же, главными виновницами торжества стали представительницы разных профессий, которых объединяет желание добросовестно трудится, развиваться, покорять новые вершины, ставить перед собой и реализовывать амбициозные задачи и цели, при этом всегда оставаясь обаятельными, женственными, нежными, любящими женами и матерями. Жизнь и судьба каждой из них, безусловно, достойна особого внимания. Поэтому в этот торжественный и значимый день все самые прекрасные слова звучали в их адрес.

По сложившейся традиции, в преддверии 8 Марта на Будакошелевщине чествуют победителей районного конкурса «Слава женщинам труда». Открывая церемонию награждения, председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник поздравил всех представительниц прекрасной половины человечества с Днем женщин, пожелав им мира, любви, благополучия, тепла и процветания.

В номинации «Женщина-руководитель» благодарственными письмами районного исполнительного комитета отмечены: заведующая педиатрическим отделением центральной районной больницы Татьяна Солодинская, заведующий филиалом «Коммунаровский дворец культуры» центрального районного Дома культуры Анна Сычева, бригадир ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Светлана Кудинова, начальник отделения почтовой связи Дербичи Буда-Кошелевского участка почтовой связи Татьяна Сорокина, управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности СП «Амипак» – ОАО Валентина Жукова, заведующий сектором экономики управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Татьяна Кучерова.

Женщина всегда была и остается символом жизни и источником вдохновения. Именно женщине каждый из нас обязан своим появлением на свет. Поэтому особые слова благодарности звучали в адрес женщин-матерей, хранительниц домашнего очага, мира и согласия в семье и обществе, чья материнская любовь не знает границ и способна творить чудеса.

Так, в номинации «Женщина-мать» отмечены: экономист КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Людмила Журова, бухгалтер отдела учета доходов и имущества учреждений образования и физической культуры государственного учреждения центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Алеся Мелещенко, заведующий отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Уваровичского центра детского творчества Людмила Кабаева.

Не обошли стороной и тех, кто своим трудом и творчеством прославляет родной край. Так, в номинации «Женщина-творец» победителями стали: библиотекарь отдела обслуживания и информации центральной районной библиотеки Татьяна Шпак, специалист по социальной работе и организации идеологической работы РУП «Белоруснефть-Особино» Светлана Хомякова, мастер народных художественных ремесел филиала «Гусевицкий центр ткачества» центрального районного Дома культуры Валентина Якутович, судья в отставке Буда-Кошелевского районного суда Екатерина Шубич.

Женщина скромна и трудолюбива. Так уж повелось, что ей везде нужно успеть: с первыми петухами встать, с хозяйством управиться, детей в школу собрать, да и самой на работу спешить. Особые слова благодарности и признательности звучали со сцены в адрес тружениц. Победителями в номинации «Женщина-труженица» стали: оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота ДМБ «Прибор» ОАО «Николаевка» Вера Кабадейцева, оператор машинного доения МТК «Бушевка» филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Юлия Брель, животновод МТФ «Центр» ОАО «УваровичиЭлит» Елена Семченко, охранник РУП «Белоруснефть-Особино» Екатерина Федорченко, секретарь филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Нина Евсеенко, бухгалтер КСУП «Губичи» Людмила Минкова, животновод МТФ №1 КСУП «Кривск» Анна Красникова, весовщик ОАО «Агрохимуслуги» Ольга Драенкова, преподаватель аграрно-технического колледжа Людмила Швадронова, оператор птицефабрик и механизированных ферм цеха инкубации РУП «Белоруснефть-Особино» Людмила Савченко, санитар ветеринарной бригады по санитарно-пропускному режиму ветеринарной службы РУП «Белоруснефть-Особино» Елена Подлобникова, инженер по организации и нормированию труда ДРСУ №184 Валентина Кирюша, начальник производственно-технологического отдела СП «Амипак» – ОАО Валентина Алексейкова, бухгалтер Дуравичского лесничества ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Тамара Атрощенко, уборщица ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Людмила Юнчиц, главный специалист отдела экономики районного исполнительного комитета Любовь Бобкова.

Ярким и зажигательным продолжением торжества стала концертная программа, подготовленная артистами и творческими коллективами района, которые блистали своими талантами, красочными образами и костюмами. На протяжении всего праздника в зале царила весенняя атмосфера, несмотря на непогоду за окном. А от цветов и обилия улыбок на душе становилось еще радостнее и светлее.

В этот день еще не раз со сцены звучали слова любви, признательности и благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет жизнь теплом, нежностью, любовью и красотой.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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